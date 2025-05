Escândalo do INSS leva à troca de ministro e governo avalia como ressarcir aposentados Planalto fez substituição na Previdência e em instituto; novo comando vai conduzir resposta às fraudes e prevê punir entidades Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente Lula ao lado de Carlos Lupi, agora ex-ministro da Previdência Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo | Arquivo - 05.10.2022

Os descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) levaram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva a promover uma série de trocas na condução do Ministério da Previdência e no comando do próprio instituto.

O movimento levou à saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência na sexta-feira (2). Ele estava no comando da pasta desde o início da gestão petista e foi substituído pelo ex-secretário-executivo do ministério Wolney Queiroz.

Com a mudança mais expressiva, a intenção do Planalto agora se volta para uma resposta mais contundente à crise institucional, passando pelo ressarcimento de valores a aposentados e pensionistas.

A forma de devolução está em fase final de elaboração. Conforme indicou a AGU (Advocacia-Geral da União), o plano deve ser enviado à Casa Civil no início da próxima semana, mas ainda não há uma data prevista para início dos pagamentos.

Em outra frente, a instituição também se prepara para investigar a condução de agentes públicos, enquanto o INSS, agora presidido por Gilberto Waller Júnior, prevê adotar processos para punir as entidades que aplicaram golpes.

Troca em ministério e no INSS

Carlos Lupi foi o 9º ministro a sair do governo Lula desde o início da gestão, em 2023. Outros dois ministros ocuparam novos cargos no Executivo, dando um total de 11 trocas. A saída de Lupi veio após um período de incertezas e pressões ao Planalto para que ele deixasse o cargo.

Inicialmente, a estratégia do governo era que ele continuasse na Esplanada a menos que fosse comprovada alguma relação com os golpes aplicados por meio do INSS, mas a situação política o levou a renunciar ao posto na sexta-feira (2). O substituto é Wolney Queiroz, que atuava como secretário-executivo do ministério. A troca foi confirmada em publicação no Diário Oficial.

Lula também trocou o presidente do INSS, em escolha por Gilberto Waller Júnior. Ele atuava como corregedor na Procuradoria-Geral Federal, tem experiência no combate à corrupção e foi indicado após a demissão do ex-presidente Alessandro Stefanutto.

