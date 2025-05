Lula oficializa saída de Lupi e confirma Wolney Queiroz como novo ministro da Previdência Troca foi publicada no Diário Oficial e vem em meio à crise no INSS por esquema de fraude em aposentadorias Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/05/2025 - 21h31 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h53 ) twitter

Lula ao lado de Wolney Queiroz e Gleisi Hoffmann Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência. A mudança foi confirmada em publicação no Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira (2), e também define Wolney Queiroz como o novo nome à frente do ministério.

A troca da pasta se dá em meio ao escândalo do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), ligado a desvios em pagamentos de aposentados e pensionistas. A suspeita da PF (Polícia Federal) é de que os valores superem R$ 6,3 bilhões.

Carlos Lupi estava no governo desde o início da gestão, em 2023. Ele anunciou a saída do cargo em publicação nas redes sociais e a informação foi confirmada pelo Planalto. No anúncio, o agora ex-ministro voltou a afirmar não ter relação com o esquema de fraudes que envolve o INSS.

“Entrego, na tarde desta sexta-feira a função de ministro da Previdência Social ao Presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula”, escreveu Lupi na publicação.

Wolney Queiroz, convidado para substituí-lo, era secretário-executivo do ministério desde o início da gestão. A posição é considerada ‘número 2′ dentro da pasta.

Com trajetória no PDT, que passa por espaços de liderança do partido na Câmara, a escolha pode amenizar o clima com partido, que fez ameaças de deixar o governo Lula caso Lupi fosse demitido do cargo. Ele também deve ser cobrado pela situação envolvendo aposentados e pensionistas.

