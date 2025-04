Espanha nega pedido para extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil Corte espanhola ainda disse que a extradição deve ser declarada inadmissível por ‘motivação política evidente’ Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 15/04/2025 - 18h37 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h40 ) twitter

Espanha nega pedido de extradição a Oswaldo Eustáquio

A Justiça da Espanha negou nesta terça-feira (18) um pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio Filho feito pelo governo brasileiro. Ele é investigado no inquérito que apura a suposta prática de atos antidemocráticos.

"A Corte concorda em negar a extradição para a República Federativa do Brasil do nacional desse país Oswaldo Eustáquio Filho, para seu julgamento pelos fatos que motivam a solicitação desse Estado, conforme registrado no histórico dos fatos“, diz o documento espanhol.

A Corte espanhola ainda disse que a extradição deve ser declarada inadmissível por “motivação política evidente”, uma vez que são realizadas no quadro de uma série de ações coletivas de grupos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“No caso em apreço, estamos perante crimes, se não políticos, legalmente definidos como tal, uma vez que não há em nosso ordenamento jurídico nenhum tipo ao qual seja atribuído essa denominação”.

‌



Eustáquio chegou a ser preso em 2020, acusado de incentivar atos antidemocráticos. No entanto, após os recursos apresentados pela defesa, ele foi posto em liberdade, com a condição de que se comprometesse a não participar de manifestações públicas nem a usar as redes sociais para incitar ações contra as instituições democráticas.

Contudo, o blogueiro estaria acessando a internet para convocar atos contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e participando de protestos contra a democracia em Brasília.

