Esplanada será fechada nesta quinta para receber presidente francês, Emmanuel Macron Vias serão bloqueadas às 8h para cerimônia de recepção no Palácio do Planalto; líder francês passará por Itamaraty e Congresso

Alto contraste

A+

A-

Vias N2 e S2 terão acesso liberado Vias N2 e S2 terão acesso liberado (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 3.11.23)

A Esplanada dos Ministérios será fechada nesta quinta-feira (28) para a realização da cerimônia de recepção do presidente da França, Emmanuel Macron, em Brasília. O bloqueio no Eixo Monumental começa às 8h nas vias S1, na altura do Congresso Nacional, e na N1, em todos os acessos. O trânsito será liberado logo após o evento. O aviso foi dado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicosnesta terça.

Segundo a pasta, as vias nas laterais dos ministérios, na N2 e S2 estarão liberadas. As duas pistas permitem acesso ao Palácio do Planalto e seus anexos.

O líder europeu está no Brasil desde esta terça. A agenda oficial prevê compromissos em Belém (PA), Itaguaí (RJ), Brasília (DF) e São Paulo (SP). Macron e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva debaterão temas como o acordo entre Mercosul e União Europeia e os conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas e entre Ucrânia e Rússia.

Na capital federal, o presidente francês será recebido por Lula no Palácio do Planalto. Haverá um almoço no Palácio do Itamaraty e uma visita ao Congresso Nacional, onde Macron vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

*Sob supervisão de Fausto Carneiro