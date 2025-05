Estudante estrangeira da UnB que estava desaparecida voltou a Brasília e está bem Fati Uthman Suleman foi encontrada no Paraná, onde teria ido em busca de uma oportunidade de emprego Brasília|Do R7 05/05/2025 - 17h16 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h30 ) twitter

A estudante ganense da UnB desaparecida é encontrada Reprodução / RECORD

A estudante da UnB (Universidade de Brasília) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, que estava desaparecida desde o fim da tarde do dia 27 retornou à Brasília no último domingo (4). Em depoimento à PCDF (Polícia Federal do DF), a ganense esclareceu que viajou, por vontade própria, ao Paraná em busca de uma oportunidade de emprego.

Fati foi considerada desaparecida depois que uma professora estranhou que ela não teria ido a aula por dois dias seguidos. Segundo os estudantes estrangeiros que moram na mesma residência, a ganense teria saído para ir ao mercado e não foi mais vista.

Segundo relatos, a estudante teve U$ 1.000 furtados de dentro do apartamento logo depois de chegar ao Brasil, a cerca de um mês e meio, e estava triste pela dificuldade de aprender a língua portuguesa.

A PCDF informa que Fati foi encontrada pela Polícia Militar do Paraná, no município Umuarama, e retornou em segurança ao Distrito Federal. Ela teria sido aconselhada por conterrâneos que trabalham em uma cidade vizinha, no Cruzeiro do Oeste-PR, a voltar para a UnB e concluir os estudos.

Fati é aluna do curso de língua portuguesa do PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação) sob coordenação do MEC (Ministério da Educação) em parceria com o MRE (Ministério das Relações Exteriores). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

Informações iniciais apontavam que Fati havia sido encontrada em São Paulo, mas a PCDF esclareceu que ela estava no Paraná.

