Planeta Saturno 'sem anéis'? Morador do DF registra foto rara e ganha destaque da Nasa Imagem do planeta feita por Natan Fontes durante cinco anos foi escolhida como foto do dia pela agência espacial norte-americana Brasília|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h00 )

Foto foi destaque da Nasa Reprodução/ Natan Fontes

Uma foto do planeta Saturno sem os anéis, capturada por Natan Fontes, morador do Distrito Federal, ganhou destaque nesta terça-feira (29) no APOD (Astronomy Picture of the Day), da Nasa. A imagem é uma composição feita com registros obtidos entre 2020 e 2025, e revela diferentes ângulos dos anéis do planeta ao longo dos anos.

Segundo a Nasa, o fenômeno é raro e ocorre aproximadamente a cada 15 anos. Isso acontece porque, ao longo de sua órbita ao redor do Sol, a inclinação do equador e dos anéis de Saturno varia em relação à Terra.

Em certos períodos, os anéis ficam bem visíveis e em outros, praticamente desaparecem da linha de visão, dependendo da posição do planeta no Sistema Solar.

Ao R7, Natan contou que começou a registrar o fenômeno por paixão pela astrofotografia planetária, mas não imaginava que sua fotografia ganharia destaque no Astronomy Picture of the Day, projeto da Nasa que apresenta diariamente uma imagem para divulgar e popularizar a astronomia.

‌



“É uma conquista, porque é uma foto que esteve em processo por cinco anos... Naquela época da primeira foto, em 2020, não tinha a visão do todo completo como nesta foto do APOD Nasa. Ao longo desses anos, vi o potencial dessa bela imagem”, afirmou Natan.

Como as imagens foram capturadas

Natan explica que as capturas foram originalmente feitas em formato de um filme e depois foram transformadas em foto. Para isso, ele contou com ajuda de um telescópio e uma câmera planetária.

‌



Após concluir a composição mais recente, feita em 25 de abril de 2025, e ver o potencial da imagem, ele reuniu o material que havia produzido ao longo dos anos e enviou o conjunto de fotos para a Nasa.

Dias depois, foi surpreendido por um amigo, que o avisou ao ver o registro publicado nas redes sociais da agência espacial.

‌



No último domingo (27), Natan recebeu um comunicado do editor do APOD informando que sua imagem seria publicada nesta terça-feira.

Registro foi feito de 2020 a 2024 Reprodução/ Natan Fontes

