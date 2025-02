Ex-ministro Silvio Almeida presta depoimento à PF nesta terça-feira sobre denúncias de assédio Interrogatório está marcado para as 14h em São Paulo e será por videoconferência com uma delegada de Brasília Brasília|Do R7 25/02/2025 - 09h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h43 ) twitter

Silvio Almeida foi demitido após denúncias de assédio sexual Antônio Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal marcou para esta terça-feira (25) o depoimento do ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida. O interrogatório está marcado para as 14h em São Paulo e será por videoconferência com uma delegada de Brasília. A defesa já havia pedido para adiar o depoimento porque não foi dado acesso à íntegra das oitivas realizadas, apenas transcrições.

Almeida é investigado por suspeita de assédio e importunação sexual. No início da semana, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça atendeu pedido da Polícia Federal e prorrogou o inquérito sobre o caso.

O ex-ministro saiu do governo em setembro do ano passado após denúncias de diversas mulheres virem à tona por meio da ONG Me Too, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O ex-ministro nega as acusações.

Na época, o presidente Lula disse que, diante das acusações, era insustentável a permanência dele no governo. Com a demissão dele, a pasta passou a ser comandada pela professora Macaé Evaristo.

No sábado (15), Silvio Almeida voltou às redes sociais e disse que vai retomar seus projetos.

“Eu estou vivo, continuo indignado e não quero compaixão e nem segunda chance. Eu quero justiça”, afirmou. Na publicação, ele se diz injustiçado. “Nestes últimos meses, tentaram me fazer esquecer quem eu realmente sou, quem eu fui e quem eu sempre quis ser. Tentaram apagar trinta anos de trabalho sério, de dedicação e de muita renúncia”, escreveu.

“Já fiz o que tinha que fazer”

Em entrevista ao programa JR ENTREVISTA, da RECORD, na quarta-feira (19), a ministra Anielle Franco comentou sobre o caso de Silvio e disse que fez “o que tinha que fazer” e que não é ela que tem que “estar ali sendo questionada”.

“Já fiz o meu depoimento. Falei assim que o caso veio à tona que ia colaborar com as investigações, e agora eu sigo, porque eu acho que vale lembrar que, nisso tudo, eu fui a vítima, né? Não sou eu que tenho que estar ali sendo questionada ou as pessoas vindo perguntar. A mim não cabe mais nada, o que eu tinha que fazer, eu já fiz”, afirmou.

