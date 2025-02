André Mendonça prorroga inquérito contra Silvio Almeida Ex-ministro é investigado por suspeita de assédio e importunação sexual Brasília|Do R7 17/02/2025 - 23h33 (Atualizado em 17/02/2025 - 23h33 ) twitter

Silvio Almeida foi demitido após denúncias de assédio sexual Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu pedido da Polícia Federal e prorrogou o inquérito contra o ex-ministro Silvio Almeida. Ele é investigado por suspeita de assédio e importunação sexual.

Almeida saiu do governo em setembro do ano passado após denúncias de diversas mulheres virem à tona por meio da ONG Me Too, entre elas a ministra Anielle Franco.

Na época, o presidente Lula disse que diante das acusações era insustentável a permanência dele no governo. Almeida comandava a pasta de Direitos Humanos e Cidadania, o posto foi assumido pela professora Macaé Evaristo. O ex-ministro nega as acusações.

“A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada”, disse a nota do Palácio do Planalto na época.

No sábado (15), Silvio Almeida voltou às redes sociais e disse que vai retomar seus projetos. “Eu estou vivo, continuo indignado e não quero compaixão e nem segunda chance. Eu quero justiça”, afirmou. Na publicação, ele se diz injustiçado. “Nestes últimos meses, tentaram me fazer esquecer quem eu realmente sou, quem eu fui e quem eu sempre quis ser. Tentaram apagar trinta anos de trabalho sério, de dedicação e de muita renúncia”, escreveu.

