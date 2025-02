Exército relembra a conquista de Monte Castelo, há 80 anos, na Segunda Guerra Mundial Vitória em território italiano marcou a história militar brasileira Brasília|Do R7, em Brasília 21/02/2025 - 11h34 (Atualizado em 21/02/2025 - 11h34 ) twitter

Integrante da FEB aponta o objetivo dos militares brasileiros Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército/Reprodução

Há 80 anos, no dia 21 de fevereiro de 1945, tropas da Força Expedicionária Brasileira (FEB) alcançaram o topo de Monte Castelo, na Itália, após intensos combates contra o Exército alemão. A conquista representou um marco na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e contribuiu para a retirada das tropas nazistas do território italiano.

O Exército Brasileiro lembrou da data e da conquista, que só foi obtida após várias tentativas anteriores de tomada, entre novembro e dezembro de 1944. A FEB teve baixas significativas até o avanço final, na operação Encore, uma ofensiva que durou cerca de 12 horas.

“A tomada de Monte Castelo traduz o esforço e o sacrifício dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, consolidando o papel da FEB na libertação da Itália e na luta contra o nazifascismo”, diz texto publicado pelo Exército Brasileiro.

A força militar também lembra de combatentes que se destacaram, como o general Zenóbio da Costa, que comandou a Infantaria Divisionária da FEB; o sargento Max Wolf Filho, reconhecido por sua atuação no front; e o soldado Sérgio Pereira, por sua bravura ao resgatar, sob fogo inimigo, o capitão Bueno, ferido no campo de batalha.

“Aos que lutaram em Monte Castelo, verdadeiros heróis brasileiros, prestamos, orgulhosos, nosso preito de gratidão pelo sacrifício na defesa da Democracia e da Liberdade”, conclui o Exército.