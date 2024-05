Fachin defende união e cooperação para ajudar a reconstruir o RS

Alto contraste

Fachin já visitou áreas atingidas do RS (Gustavo Moreno/STF)

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira (15) que para atender as necessidades urgentes das pessoas afetadas e discutir as melhores possibilidades para a reconstrução do Rio Grande do Sul, é importante que os entes federados estejam unidos e atuem em cooperação.

“Os Três Poderes e todos os órgãos da República devem agir, no âmbito de suas atribuições, para prestar a melhor assistência possível na garantia dos direitos fundamentais no Rio Grande do Sul”, afirmou.









O ministro disse ainda que além das necessárias medidas urgentes e imediatas, é preciso que olhemos para frente para evitar mais tragédias como esta.

“Há diversas possibilidades em estudo, como a realocação de populações vulneráveis atingidas para áreas mais seguras, adaptação de materiais, como uso de asfalto permeável. Isso tudo vem sendo debatido por especialistas e instituições sérias e eles devem ser ouvidos para que a sociedade converta toda esta dor em aprendizado”, disse.

Ao final, Fachin disse que vai presidir a sessão da Corte porque o presidente, ministro Luís Roberto Barroso, atendeu a um chamado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foiao Rio Grande do Sul avaliar de perto a tragédia climática, ambiental e humana no estado.