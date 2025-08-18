Flávio Dino é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (18)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Flávio Dino é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (18). O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no país - a não ser que passem por uma aprovação da Justiça brasileira.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h20 desta quinta.
Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Flávio Dino” são: Maranhão, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:
Flávio Dino decide que leis estrangeiras unilaterais não serão válidas
Segundo o documento, qualquer violação da decisão do ministro “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeira”. Saiba mais em R7.com.