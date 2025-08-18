Flávio Dino é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (18) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 18/08/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flávio Dino é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (18) Varela Net

Flávio Dino é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (18). O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no país - a não ser que passem por uma aprovação da Justiça brasileira.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 16h20 desta quinta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Flávio Dino” são: Maranhão, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:

Flávio Dino decide que leis estrangeiras unilaterais não serão válidas

Segundo o documento, qualquer violação da decisão do ministro “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeira”. Saiba mais em R7.com.