Fraturas no fêmur foram responsáveis por internação de 556 idosos no ano passado no DF Nesta segunda é lembrado o Dia Mundial de Prevenção de Quedas; veja ações preventivas

Brasília|Do R7, em Brasília 24/06/2024 - 11h50 (Atualizado em 24/06/2024 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share