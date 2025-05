Ministro espera ressarcir aposentados vítimas de fraude no INSS ‘bem antes’ de dezembro Wolney Queiroz ressaltou expectativa do governo em realizar a devolução dos descontos indevidos antes do fim do ano Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 09h02 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, citou possibilidade de fim de descontos automáticos Geraldo Magela/Agência Senado - 15.05.2025

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse estar confiante de que o governo conseguirá ressarcir os aposentados vítimas das fraudes no INSS antes de 31 de dezembro, data limite estabelecida pelo próprio governo federal. A declaração foi dada nesta quinta-feira (29) no programa Bom Dia, Ministro.

“[A data de 31 de dezembro] foi uma fala do presidente do INSS, Gilberto Waller, que colocou um prazo limite. Mas eu espero, sinceramente, que bem antes a gente consiga isso porque esse foi um pedido do presidente da República [Luiz Inácio Lula da Silva] que pediu que a gente fosse rápido, fosse implacável na busca e responsabilização dos culpados”, disse.

Wolney também reforçou que Lula pediu cuidado com os aposentados. “Ele sabe da importância desse dinheiro [para os aposentados e pensionistas]. Primeiro o governo vai ressarcir e depois vai atrás dos recursos”, acrescentou.

O ministro detalhou o passo a passo do processo de ressarcimento: “primeiro o aposentado e pensionista repudia o desconto [da folha de pagamento]. Ele clica que não deu a autorização [no aplicativo Meu INSS} e começa a contar um prazo para a associação devolver o dinheiro ou apresentar os documentos. Quando a associação apresenta os documentos [que comprovem a autorização do desconto] tem mais quinze dias úteis [para o aposentado confirmar ou negar novamente]”, explicou.

‌



Wolney afirmou que o processo está em curso, mas que o governo “já está se preparando para saber de onde sairão os recursos, já sabendo que há um montante grande bloqueado das associações que vão garantir o início desse ressarcimento”. “O presidente não quer que ninguém fique no prejuízo”, reforçou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp