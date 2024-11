G20 Brasil: Lula faz primeiro encontro com secretário-geral da ONU Nas redes sociais, o presidente explicou a importância do diálogo com as futuras sedes do G20 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 16/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 13h10 ) twitter

Lula faz primeiro encontro com secretário-geral da ONU Ricardo Stuckert / PR - 16/11/2024

Na manhã deste sábado (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em um encontro bilateral, no Forte de Copacabana, localizado em frente ao hotel onde está hospedado, no Rio de Janeiro.

A comitiva presidencial saiu do hotel por volta das 10h15, acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o secretário especial da Presidência da República, Celso Amorim; e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre outros membros do governo.

Nas redes sociais, o presidente explicou a importância do diálogo com as futuras sedes do G20. “Vamos dialogar com as próximas sedes do G20 para que adotem como prática a realização do G20 Social, ouvindo as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil”, escreveu.

Falei ao secretário-geral da ONU, @antonioguterres, que vamos dialogar com as próximas sedes do @g20org para que adotem como prática a realização do G20 Social, ouvindo as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/v8XbjVVHbB — Lula (@LulaOficial) November 16, 2024

A Cúpula do G20 Social, evento paralelo à reunião de líderes globais, termina neste sábado (16) no Rio de Janeiro. Durante o encerramento, o presidente Lula receberá a Declaração Final com as propostas resultantes dos debates de 13 grupos de engajamento.

Uma das prioridades da presidência brasileira é o lançamento de uma nova aliança global contra a fome e a pobreza, que já conta com a adesão de 41 países e mais de 30 organizações internacionais. A iniciativa visa beneficiar 500 milhões de pessoas com programas de transferência de renda e proteção social até 2030. O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou um aporte de US$ 25 bilhões para financiar esses esforços.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, enfatizou que o financiamento será direcionado aos países mais vulneráveis. Antes de encerrar a Cúpula Social, Lula se reunirá com António Guterres, secretário-geral da ONU.

O evento, que antecede a cúpula principal nos dias 18 e 19 de novembro, também contará com a presença de líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping.