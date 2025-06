‘Ganham todos’, diz governador Ibaneis sobre o fim da greve dos professores Categoria aceitou proposta apresentada pelo governador Ibaneis Rocha na segunda-feira Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 12h33 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h38 ) twitter

Governador participou das negociações que levaram ao fim da greve Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha comemorou o fim da greve dos professores nesta quarta-feira (25). Segundo ele, a decisão foi “muito positiva” e partiu de uma “boa negociação” iniciada por ele e pelo deputado distrital Chico Vigilante (PT) no início da semana.

“Ganham todos e, de forma especial, a comunidade educacional que agora terá a reposição dos dias parados e a conclusão do ano letivo sem maiores problemas”, declarou ao R7.

Os professores do DF aceitaram, na manhã desta quarta, a proposta feita pelo GDF (Governo do DF) e anunciaram o fim da paralisação. A categoria estava em greve desde 2 de junho, e mais de 100 escolas foram afetadas.

O Executivo apresentou uma proposta que prevê o envio de um projeto de lei à CLDF (Câmara Legislativa do DF) de reestruturação da carreira, com implementação de novos percentuais de titulação: 10% para especialização; 20% para mestrado; 30% para doutorado. Os novos valores devem ser efetivados na tabela salarial de janeiro de 2026.

‌



Além disso, pelo menos três mil nomeações devem ser feitas até dezembro deste ano, e o concurso com vencimento previsto para 27 de julho será prorrogado.

O pagamento integral dos dias descontados também foi definido. Ibaneis havia dito que cortaria o ponto dos professores enquanto a greve durasse, e chamou a paralisação de “ilegal e abusiva”.

‌



Outra medida é a decisão de recomposição do calendário escolar, com reposição de aulas, ainda neste primeiro semestre. O recesso escolar deve acontecer na primeira semana de agosto.

A categoria reivindicava que o vencimento-base fosse dobrado, seguindo uma minuta discutida com o GDF (Governo do DF) em 2022, além de mudanças sobre a mudança do regime de contratação e redução dos padrões da tabela salarial.

Propostas feitas pelo GDF

Envio pelo Executivo, à CLDF, do PL referente à progressão horizontal, com implementação dos novos percentuais de titulação: 10% para especialização; 20% para mestrado; 30% para doutorado. Os efeitos na tabela salarial começam em janeiro de 2026;

Pelo menos 3 mil nomeações até dezembro de 2025;

Prorrogação do concurso que vencerá dia 27/07/2025;

Novo concurso público para o magistério, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2026;

Pagamento integral dos dias descontados, com folha suplementar lançada um dia após - ou na mesma data - do pagamento de julho;

Recomposição do calendário escolar com reposição das aulas ainda no primeiro semestre. Recesso na primeira semana de agosto;

Mesa permanente de negociação para discutir a reestruturação da carreira;

Atestado de acompanhamento para os profissionais de contratação temporária.

