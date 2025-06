‘Não tem negociação’, diz governador Ibaneis sobre greve dos professores no DF Categoria decidiu nesta segunda-feira continuar com a paralisação, que já dura duas semanas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h50 ) twitter

Governador Ibaneis afirma que greve é abusiva e ilegal José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha disse ao R7 que o GDF (Governo do Distrito Federal) não vai negociar com os professores enquanto a paralisação estiver em curso. A categoria decidiu nesta segunda-feira (16) manter a greve, que começou em 2 de junho e já dura duas semanas.

“Enquanto estiverem nessa greve, que é ilegal e abusiva, não tem negociação”, alegou o governador. Ibaneis também reforça que o ponto dos professores será cortado.

O Sinpro (Sindicatos dos professores) afirma que aguarda uma proposta “concreta” do GDF. A categoria reivindica reestruturação da carreira, recomposição salarial, nomeação de aprovados, novo concurso público e regularização do repasse do INSS dos professores em contratação temporária.

Em outras ocasiões, Ibaneis se posicionou contrário à greve e disse “vamos ver quantos dias vão aguentar”.

Uma nova assembleia geral ficou marcada para terça-feira (24), com possibilidade de mudança de data.

