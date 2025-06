Depois de 24 dias de paralisação, professores do DF anunciam fim da greve Categoria aceitou proposta apresentada pelo governador Ibaneis Rocha na segunda-feira Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Professores decidiram aceitar proposta do GDF e encerrar greve Sinprodf/ divulgação

Os professores do DF aceitaram nesta quarta-feira (25), durante assembleia-geral, a proposta feita pelo GDF (Governo do DF) e anunciaram o fim da greve . A categoria estava paralisada desde 2 de junho, e mais de 100 escolas foram afetadas.

O governador Ibaneis Rocha afirma que a decisão do fim da paralisação foi fruto da negociação iniciada por ele na segunda-feira (23). Na ocasião, o Executivo apresentou uma proposta que prevê o envio de um projeto de lei à CLDF (Câmara Legislativa do DF) de reestruturação da carreira, com implementação de novos percentuais de titulação: 10% para especialização; 20% para mestrado; 30% para doutorado. Os novos valores devem ser efetivados na tabela salarial de janeiro de 2026.

Além disso, pelo menos três mil nomeações devem ser feitas até dezembro deste ano, e o concurso com vencimento previsto para 27 de julho será prorrogado.

O pagamento integral dos dias descontados também foi definido. Ibaneis havia dito que cortaria o ponto dos professores enquanto a greve durasse, e chamou a paralisação de “ilegal e abusiva”.

‌



Outra medida é a decisão de recomposição do calendário escolar, com reposição de aulas, ainda neste primeiro semestre. O recesso escolar deve acontecer na primeira semana de agosto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp