Glauber Braga vai suspender greve de fome e terá 60 dias para defesa, diz presidente da Câmara Hugo Motta afirmou que caso levará ao menos dois meses para ir ao plenário, o que dará ao deputado tempo para negociação Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/04/2025 - 16h39 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h49 )

Parlamentar está há oito dias em greve de fome Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 09.04.2025

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira (17) ter chegado a um acordo para o fim do protesto do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). O parlamentar está há oito dias em greve de fome e dorme desde a semana passada no plenário do Conselho de Ética, que recomendou a cassação do mandato dele como parlamentar. A ação em protesto foi iniciada logo após a decisão do Conselho. Agora, Motta diz que o movimento deve ser pausado.

“Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao Plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar”, afirmou Motta, em uma rede social, ao citar acordo feito com a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.

A punição do Conselho de Ética foi indicada como resposta à agressão de Glauber contra um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril do ano passado. Durante a confusão, o deputado do PSOL também ofendeu e agrediu o colega Kim Kataguiri (União-SP).

A avaliação de aliados é de que a decisão foi desproporcional. Políticos sustentam que Glauber reagiu a provocações feitas pelo manifestante. A alegação é de que o envolvido, Gabriel Constenaro, teria perseguido o deputado em outros momentos antes do episódio na Câmara.

O colegiado aprovou a cassação por um placar de 13 a 5, em uma sessão que começou com atraso e contou com uma série de manifestações de apoiadores de Glauber. Também houve bate-boca e tumulto ao longo da análise.

