Marcos Pereira assume Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP) Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 18/12/2024

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), informou, nesta terça-feira (15), que assumiu o comando da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados. A função do posto é defender os mandatos dos parlamentares.

“Um passo importante para proteger a atuação dos deputados e combater ataques injustos”, escreveu Pereira nas redes sociais. O mandato tem duração de dois anos.

A secretaria foi criada em 1989 para zelar pela defesa, honra e imagem dos parlamentares e da Câmara dos Deputados. Entre as principais atribuições do cargo está pedir ao Ministério da Justiça e órgãos policiais a instauração de investigações para garantir o exercício das funções da procuradoria.

Além disso, a secretaria pode designar advogados para defender os interesses da Câmara e dos deputados na Justiça ou na esfera extrajudicial. O órgão ainda pode responder questionamentos formalizados pelo Ministério Público e Polícia Federal.

