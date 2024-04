Governador Ibaneis espera contratar 240 médicos para reduzir sobrecarga do DF

Alto contraste

Ibaneis anunciou reforma na Feira de Santa Maria Ibaneis anunciou reforma na Feira de Santa Maria (Renato Alves / Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que vai contratar 240 médicos para reduzir a sobrecarga no atendimento público da capital. A medida foi aprovada pela Câmara Legislativa do DF, que avaliou o projeto sobre alteração de despesas de pessoal do govrno. Com isso, os profissionais de saúde aprovados em concurso poderão ser chamados. A expectativa das novas contratações foi comentada nesta quarta-feira (3) por Ibaneis durante assinatura de ordem de serviço para ampliar um trecho de 6 km na BR-040.

"Liberei o mês passado a contratação de mais profissionais na área médica e com essa contratação que vem agora [de 240 médicos] teremos cerca de 60 pediatras que vão entrar na rede para poder facilitar esse atendimento. Nós temos que lembrar que estamos em um momento de crise por conta da dengue e que a Covid-19 também está voltando. Por isso, pedi uma nova campanha para alertar a população, que devemos estar lançando também o mais breve possível", disse Ibaneis.

O governador afirmou que sofre ao ver as dificuldades de atendimento médico enfrentados na capital. "Por isso estamos trabalhando no nosso orçamento para melhorar a qualidade do atendimento médico no DF." Ele alertou a população sobre a baixa adesão das vacinas no DF.

O chefe do Palácio do Buriti destacou que a dengue começou a "arrefecer", conforme análise de especialistas. "A preocupação na contratação desses médicos é porque nós estamos com uma lotação muito grande nos hospitais e depois dessa lotação, quando passar o período da dengue, vamos ter um volume muito grande de tratamentos eletivos que precisam ser cuidados. Então a gente faz esse esforço para contratar."

Ibaneis aproveitou a manhã desta quarta para participar de diversas entregas em Santa Maria. Ele assinou uma ordem de serviço para a ampliação de um trecho de 6 km da BR-040, que vai sair do entrocamento do monumento Solarius, conhecido como "Chifrudo", até a entrada da Marinha. "As obras começam imediatamente e esperamos que isso destrave o trânsito aqui dessa região, que vemos a dificuldade todos os dias."

Os trabalhos serão realizados na lateral da via, e a expectativa é que não tenha nenhum tipo de bloqueio ou alteração do trânsito da rodovia nos 210 dias de obras previstas. Ao todo, a iniciativa prevê um investimento de R$ 13,1 milhões. O governo avalia que a ampliação vai beneficiar aproximadamente 100 mil motoristas que trafegam na via vindos de Santa Maria, Cidade Ocidental, Céu Azul, Valparaíso e Novo Gama.

O deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) destacou a importância da medida. "Vamos garantir melhoria no trajeto diário desses trabalhadores que precisam todos os dias passar pela BR-040", disse.

Fila por creche

Ibaneis assinou uma ordem de serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde na quadra 109 de Santa Maria; a reforma de grama sintética para o campo de futebol do Residencial Santos Dumont; e a construção de estacionamentos e calçadas na quadra 415 da região. Ibaneis reforçou o compromisso de reformar a feira de Santa Maria. Segundo ele, a obra está em licitação e deve ser iniciada ainda neste semestre.

Ibaneis inaugurou o Centro de Educação da Primeira Infância Rosa do Campo, que teve investimento de R$ 4,2 milhões e vai atender 200 crianças de até 6 anos no ensino infantil, do berçário à pré-escola, em tempo integral. As aulas estão previstas para começar na segunda-feira (8).