Estimativa de R$ 540 bilhões em perdas leva prefeitos a buscar apoio em Brasília Preocupação financeira passa por renegociação de dívidas de municípios na previdência e novas adequações da reforma tributária Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h08 )

Em 2025, Marcha dos Prefeitos prevê reunir 15 mil pessoas em Brasília Arquivo/PR

Com uma estimativa de rombo de R$ 540 bilhões nas contas públicas dos municípios, prefeitos vêm a Brasília nesta semana defender a renegociação de dívidas das cidades brasileiras e buscar novos investimentos. As demandas fazem parte da Marcha dos Prefeitos, que vai desta segunda-feira (19) até quinta-feira (22).

A principal demanda política da edição deste ano é a renegociação de dívidas de municípios com a União. Prefeitos defendem a proposta para ampliar o prazo de quitação de débitos com a previdência para 25 anos, indicado na PEC (proposta de emenda à Constituição) 66, que está em análise no Congresso.

“Dá um impacto de quase R$ 700 bilhões, porque envolve precatórios, dívidas do regime geral, fundos agora flexibilizados”, afirma o presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski.

Segundo Ziulkoski, o grupo buscará negociações para a proposta nos próximos dias, em conversas com parlamentares e integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A demanda é prioritária para o ano e poderá trazer prefeitos novamente a Brasília, caso seja necessário.

Outro destaque da edição deste ano é a formação do Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), criado na reforma tributária. Municípios defendem que haja uma eleição para composição do grupo que vai definir regras para o novo imposto.

Em outras frentes, prefeitos defendem a criação de um fundo com recursos que vão além de emendas parlamentares, além de uma garantia de valores para cidades que não sejam beneficiadas com o envio de recursos por deputados e senadores.

Impacto financeiro

O prejuízo de R$ 540 bilhões nos cofres dos municípios calculado pela CNM considera valores retroativos ainda não compensados a cidades e a estimativa de perdas em 2025.

Os valores consideram gastos de municípios que não foram atualizados pelo governo, como a compensação de pisos salariais e atendimentos sociais relacionados ao Bolsa Família.

“O resultado desse cenário se vê no déficit primário dos municípios, que aumentou de R$ 17 bilhões em 2023 para R$ 33 bilhões em 2024. A CNM analisa que a crescente rigidez orçamentária, impulsionada por vinculações legais e constitucionais, contribui significativamente para essa deterioração fiscal”, diz trecho de nota divulgada pela confederação.

