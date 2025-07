Governo brasileiro pede à China revisão de restrições ao frango após caso de gripe aviária Em 18 de junho, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do chamado “vazio sanitário” Brasília|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 08h35 (Atualizado em 07/07/2025 - 08h38 ) twitter

Segundo Fávaro, nove mercados ainda mantêm limitações ao frango brasileiro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - Arquivo

Durante a cúpula do Brics, realizada neste domingo (7) no Rio de Janeiro, o governo brasileiro solicitou formalmente à China a revisão das restrições à importação de carne de frango do Brasil. O pedido foi feito durante reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, conforme informou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

“Eu tive a oportunidade, por exemplo, durante a bilateral do presidente Lula com o primeiro-ministro chinês, [de pedir] para que eles pudessem já rever o posicionamento de restrição”, declarou Fávaro a jornalistas após o encontro. Segundo o ministro, as autoridades chinesas sinalizaram que estão analisando os protocolos sanitários para retomar a importação, mas ainda não há prazo definido para a liberação.

O embargo foi imposto após a confirmação de um caso de influenza aviária (H5N1) em uma granja comercial no estado do Rio Grande do Sul, em maio deste ano. A China é um dos principais compradores de carne de frango brasileira — o Brasil é o maior exportador mundial do produto.

Em 18 de junho, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do chamado “vazio sanitário” e declarou-se oficialmente livre da influenza aviária de alta patogenicidade. A partir dessa notificação, a maior parte dos países que haviam adotado barreiras suspenderam as restrições.

‌



No entanto, segundo Fávaro, nove mercados ainda mantêm limitações ao frango brasileiro. “Três desses países não têm relações comerciais com o Brasil, então são seis que realmente nos preocupam”, afirmou. Entre os que ainda não reabriram totalmente suas portas ao produto nacional estão China, União Europeia, Chile, Malásia e Peru.

O governo brasileiro tem adotado uma ofensiva diplomática para tentar acelerar o fim dos embargos e retomar o ritmo de exportações. “Estamos dialogando com todos os parceiros. Já conseguimos reverter boa parte das restrições e seguimos trabalhando com os demais”, acrescentou o ministro.

‌



Com informações da Agência Estado

