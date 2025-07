Brics apoia ‘Bolsa de Grãos’ para frear aumento no preço de alimentos e diminuir risco de desabastecimento Plataforma de comercialização prevê maior troca de produtos agrícolas; líderes também defendem ações para combate à fome Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/07/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Bolsa de Grãos dos Brics' quer aumentar a troca de produtos agrícolas Wenderson Araujo/Trilux/CNA

A Declaração do Rio de Janeiro, documento final da 17ª Cúpula do Brics, apoia a criação de uma “Bolsa de Grãos”. A iniciativa é voltada para facilitar o comércio agrícola entre países do grupo e pode reduzir a dependência do dólar em transações.

A modalidade é apresentada como uma alternativa para frear o aumento no preço dos alimentos e garantir o abastecimento de grãos, o que poderia diminuir riscos da falta de produtos agrícolas.

“Enfatizamos a importância de assegurar a segurança alimentar e nutricional, bem como de mitigar os impactos da volatilidade aguda dos preços dos alimentos e de crises abruptas de abastecimento, incluindo a escassez de fertilizantes”, diz trecho da declaração.

O documento ainda não detalha a forma de funcionamento do comércio agrícola, mas prevê que as etapas continuem em discussão e sejam ampliadas futuramente para outros produtos agrícolas.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp