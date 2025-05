Governo cria plano para análise de bactérias em frangos abatidos Portaria foi publicada nesta terça no Diário Oficial e exige testes de Enterobacteriaceae em carcaças de frango de corte nos abatedouros Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 09h33 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h33 ) twitter

Portaria foi publicada nesta terça-feira COOPAF - Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familia - arquivo

O governo federal criou um plano exploratório para a análise de contaminação por bactérias em frangos abatidos. A medida foi publicada nesta terça-feira (06) no Diário Oficial da União e prevê a análise de Enterobacteriaceae em carcaças de frango de corte.

A portaria, assinada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, prevê que a fiscalização seja aplicada em abatedouros frigoríficos de aves registrados no Serviço de Inspeção Federal. Com isso, o governo quer fortalecer o controle higiênico-sanitário na produção da proteína animal.

O texto diz que serão os próprios estabelecimentos que devem coletar amostras e analisar os materiais. Os detalhes técnicos serão definidos em um novo documento complementar do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que deve conter métodos e critérios de análise.

A Enterobacteriaceae é uma família de bactérias usada como indício de contaminação e de falhas nos processos sanitários. A presença elevada desses micro-organismos pode sugerir riscos à saúde pública e comprometer a qualidade dos alimentos.

Outra medida da portaria é prorrogar até 4 de janeiro de 2027 o prazo para que abatedouros que ainda não aderiram ao sistema de inspeção com base em risco iniciem o monitoramento microbiológico do processo de abate.

A portaria entrou hoje em vigor.

