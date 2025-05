Alta da renda e retomada na saúde puxaram Brasil no ranking de desenvolvimento humano Brasil ocupa o 84º lugar no ranking global de IDH em uma lista de 193 países; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 06/05/2025 - 08h45 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h45 ) twitter

Saúde impulsionou Brasil para cima no ranking Matheus Damascena/MS - arquivo

A alta da renda e a retomada na saúde, após a crise sanitária causada pela Covid-19, levaram o Brasil a subir no ranking da ONU (Organização das Nações Unidas) de desenvolvimento humano divulgado nesta terça-feira (06).

Os dados fazem parte do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e revelam que o país saiu da 89ª para a 84ª colocação entre 193 nações avaliadas. A análise faz referência ao ano de 2023.

Segundo o relatório, o índice de desenvolvimento humano do Brasil é de 0,760, em uma escala que vai de 0 a 1, sendo o 1 o valor máximo de desenvolvimento humano.

A melhoria do Brasil ocorreu principalmente devido ao aumento da renda nacional bruta per capita e à recuperação nos indicadores de saúde. A expectativa de vida, por exemplo, voltou a crescer após os impactos da pandemia de 2020, com média de 75 anos.

‌



No entanto, o tempo médio de estudo da população está abaixo dos países com alto IDH. Segundo os dados, espera-se que uma criança brasileira estude, em média, 15,9 anos. Na prática, contudo, a média de escolaridade da população adulta é de oito anos.

Saiba mais sobre o IDH

O IDH é uma medida criada pelo PNUD que avalia o nível de desenvolvimento de um país a partir de três dimensões fundamentais:

‌



Saúde: medida pela expectativa de vida ao nascer.

Educação: avaliada pelos anos médios de estudo da população adulta e pelos anos esperados de escolaridade para crianças.

Renda: calculada a partir da renda nacional bruta per capita ajustada pela paridade do poder de compra (PPC).

Países são classificados em quatro grupos:

Muito alto desenvolvimento humano (IDH ≥ 0,800)

Alto desenvolvimento humano (0,700 a 0,799)

Médio desenvolvimento humano (0,550 a 0,699)

Baixo desenvolvimento humano (IDH < 0,550)

No caso do Brasil, o índice é de 0,760.

‌



O PNUD propõe três eixos prioritários:

Integração entre humanos e máquinas, não competição;

Participação humana em todas as etapas da IA;

Atualização de sistemas educacionais e de saúde.

O relatório destaca ainda a urgência de ampliar o acesso à eletricidade e à internet para garantir a inclusão digital.

