'Governo declara guerra ao Congresso' ao judicializar IOF, diz líder da oposição na Câmara AGU acionou o STF nesta terça contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 11h23 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h30 )

Deputado Zucco recriminou a judicialização do IOF pelo governo federal Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 25.06.2025

O líder da oposição na Câmara , deputado Zucco (PL-RS), disse que a decisão da AGU (Advocacia-Geral da União) de acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é uma “afronta inaceitável ao Poder Legislativo e um grave atentado à democracia”. “Ao fazer isso, o governo declara guerra ao Congresso Nacional”, ressalta.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou nesta terça-feira (1º) que a decisão de recorrer ao STF foi comunicada, de antemão, aos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Acrescentou que o presidente Lula tem “relação profícua” com ambos e que defende uma “relação respeitosa e harmônica entre os poderes.

Zucco afirma que medida seria uma “tentativa autoritária” do governo de judicializar um tema político. “Tentando impor pela força do Judiciário aquilo que perdeu no voto, de forma ampla e transparente, dentro da Casa do Povo’, reforça.

O líder pontua que o projeto aprovado pelo Congresso é “absolutamente constitucional”, e que o governo teria usado o IOF “de forma abusiva, com o único objetivo de aumentar a arrecadação para cobrir o rombo fiscal que ele mesmo causou, sem qualquer medida real de controle de gastos. Isso é ilegal e inaceitável”.

O deputado reitera, ainda, que a democracia exige respeito entre os Poderes, e que “a resposta será firme”. “O Congresso saberá reagir à altura”, completa.

Decisão do governo

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou nesta terça-feira (1º) que o governo federal entrou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar reverter a decisão do Congresso Nacional que sustou os decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Segundo Messias, a decisão do Executivo foi precedida de um “amplo estudo técnico e jurídico”, com a participação do Ministério da Fazenda. A AGU sustenta que o aumento do IOF respeitou os limites constitucionais e legais, observando o teto de 1,5% ao dia permitido pela legislação tributária.

“Eu gostaria de lembrar aqui que essa decisão do presidente da República foi precedida de um amplo estudo técnico e jurídico solicitado a mim na semana passada”, afirmou Messias.

Segundo o advogado-geral da União, foram solicitados dados pelo Ministério da Fazenda para amparar a decisão. “A medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Qual a medida que adotamos? A AGU apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade para que o STF possa apreciar a correção, a adequação, do ato do chefe do poder Executivo”, disse.

Na petição apresentada ao Supremo, o governo argumenta ainda que a derrubada dos decretos que aumentavam as alíquotas do imposto coloca em risco o equilíbrio das contas públicas, ao comprometer projeções de arrecadação para 2025 e os anos seguintes. “A reversão das medidas provocará riscos fiscais graves ao Estado brasileiro”, alertou a AGU.

