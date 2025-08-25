Governo desiste de agência antimáfia e desidrata projeto contra crime organizado Criação do órgão constava da minuta final do projeto entregue na semana passada ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h39 ) twitter

Órgão constava da minuta final do projeto entregue na semana passada ao ministro da Justiça Isaac Amorim/MJSP

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu desidratar o anteprojeto antimáfia que pretende mandar para o Congresso e excluiu do texto final a criação da Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O órgão constava da minuta final do projeto entregue na semana passada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

A decisão de recuar da criação da agência atende à pressão da Polícia Federal, que temia que o novo órgão conflitasse com suas atividades. Havia ainda questionamentos na assessoria jurídica do ministro e políticos, com uma possível perda de autonomia do ministério para a definição de políticas para a área.

A criação da agência era uma proposta que nasceu entre especialistas do setor e tinha entre seus principais defensores integrantes dos Ministérios Públicos especializados no combate ao crime organizado. Queriam seguir o modelo da Direção Investigativa Antimáfia, da Itália.

Por fim, o ministério considerou que a criação de um novo órgão com cargos e salários seria desaconselhado em um momento de contenção de gastos do governo e de reforma administrativa.

Leia: Governo quer mudar regra para enquadrar facções criminosas e pena de até 20 anos

O que prevê a proposta

O texto desidratado, segundo a reportagem apurou, mantém a punição de bandidos por domínio territorial e a criação de pessoas jurídicas para infiltrar em organizações criminosas.

O projeto também aumenta as condenações para os integrantes dessas organizações e muda a forma de cumprimento de pena de seus líderes. Atualmente, as penas variam de três a cinco anos e passaram de oito para dez anos de prisão, sem prejuízo às demais infrações cometidas pelos bandidos.

Caso a organização seja considerada qualificada, a pena pode subir para 12 a 20 anos de prisão. O projeto também torna mais duras as penas para as organizações criminosas que agem na internet e a lavagem de dinheiro com criptoativos.

