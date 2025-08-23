Governo quer mudar regra para enquadrar facções criminosas e pena de até 20 anos Executivo prepara projeto de lei para atualizar marco legal de enfrentamento às organizações criminosas Brasília|Augusto Fernandes, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 22h09 (Atualizado em 22/08/2025 - 22h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto de lei do governo visa modernizar o combate a facções criminosas no Brasil.

Redução do número mínimo de integrantes para definição de organização criminosa para três pessoas.

Proposta inclui penas de até 20 anos para "organização criminosa qualificada" e aumento da pena-base de cinco a dez anos.

Leis também visam proteger a democracia e combater lavagem de dinheiro e crimes ambientais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Proposta do governo Lula é elaborada por ministério de Lewandowski Bruno Peres/Agência Brasil - 7.8.2025

O governo federal deve apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei com mudanças no marco legal de enfrentamento às organizações criminosas no Brasil. A proposta, em elaboração pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, visa modernizar os instrumentos jurídicos de combate a facções criminosas e milícias.

Segundo apurou o R7, o projeto deve sugerir a redução do número mínimo de integrantes para a definição de organização criminosa, que vai passar a exigir a associação de três pessoas (e não mais quatro, como prevê a lei atual).

A iniciativa do governo também deve propor a tipificação do crime de “organização criminosa qualificada”, com penas de 12 a 20 anos de prisão. Pela proposta, essa situação é caracterizada quando há uso da força intimidatória para exercer influência sobre a sociedade, a economia ou a política, com práticas como controle territorial, manipulação do processo eleitoral e corrupção de agentes públicos.

Além disso, o projeto busca aumentar a pena-base para participação em organização criminosa, que sobe de três a oito anos para cinco a dez anos de reclusão.

O texto do Executivo também prevê um dispositivo para que pessoas com cargo público ou mandato eletivo condenadas por crimes relacionados a organizações criminosas percam a função automaticamente, além de ficarem inelegíveis por oito anos após o cumprimento da pena.

Entre outros pontos, a proposta do governo prevê:

Código Penal : revoga o artigo sobre milícias (288-A) e insere agravantes que dobram a pena para crimes como extorsão e estelionato cometidos em contexto de organização criminosa;

: revoga o artigo sobre milícias (288-A) e insere agravantes que para crimes como extorsão e estelionato cometidos em contexto de organização criminosa; Código Eleitoral : crimes eleitorais praticados por organizações criminosas terão pena em dobro ;

: crimes eleitorais praticados por organizações criminosas terão pena ; Lei dos Crimes Hediondos : inclui os delitos previstos na Lei de Organização Criminosa no rol de crimes hediondos;

: inclui os delitos previstos na Lei de Organização Criminosa no rol de crimes hediondos; Lei de Execução Penal : autoriza o monitoramento de conversas no parlatório (com ressalvas ao sigilo entre advogados e clientes), prevê isolamento em regime disciplinar diferenciado de líderes de facções e restringe a progressão de regime para presos que mantenham vínculos associativos;

: autoriza o (com ressalvas ao sigilo entre advogados e clientes), prevê de líderes de facções e restringe a progressão de regime para presos que mantenham vínculos associativos; Lei de Crimes Ambientais : dobra as penas quando os crimes ambientais forem praticados por ou em benefício de organizações criminosas, mirando principalmente atividades ilegais na Amazônia;

: dobra as penas quando os crimes ambientais forem praticados por ou em benefício de organizações criminosas, mirando principalmente atividades ilegais na Amazônia; Lei de Lavagem de Dinheiro : amplia punições e aplica as técnicas especiais de investigação da Lei de Organização Criminosa aos casos de lavagem em contexto de facções;

: amplia punições e aplica as técnicas especiais de investigação da Lei de Organização Criminosa aos casos de lavagem em contexto de facções; Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas: amplia a proteção, permitindo realocação, auxílio no exterior e inclusão de agentes públicos e seus familiares no programa.

Argumentos do governo

O governo argumenta que a atualização busca dar resposta à crescente sofisticação das organizações criminosas, que exercem domínio territorial, infiltram-se em instituições públicas e utilizam violência e corrupção de forma sistemática.

Segundo as fontes consultadas pelo R7, o Executivo entende que as mudanças aumentam a eficácia do sistema penal, dificultando a articulação de facções a partir do sistema prisional. Além disso, que elas protegem o processo democrático, ao coibir a infiltração de milícias e facções nas eleições.

Outro ponto destacado é que a proposta em elaboração ataca as bases financeiras das organizações, ao endurecer a punição contra crimes de lavagem de dinheiro e ambientais.

