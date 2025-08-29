Governo deve entregar projeto de Orçamento de 2026 ao Congresso nesta sexta-feira Envio será feito dentro do prazo legal; segundo Haddad, texto não terá previsão de receitas extras Brasília|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Haddad e Motta reuiram-se nesta semana José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve entregar nesta sexta-feira (29) ao Congresso Nacional o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026 — a entrega está dentro do prazo legal, que termina no próximo domingo (31).

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto não terá medidas de receitas adicionais. Ele reuniu-se na quarta-feira (28) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A equipe econômica trabalha para manter a meta fiscal estipulada na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), com superávit primário de 0,25% do PIB (produto interno bruto), o equivalente a cerca de R$ 34,3 bilhões em 2026.

A proposta do governo deve manter o equilíbrio entre receitas e despesas, sem alterar a meta estabelecida anteriormente.

Além disso, o governo já incorporou no texto orçamentário os impactos esperados do programa Redata — que concede incentivos tributários a datacenters — apesar de a medida provisória correspondente não ter sido publicada.

A renúncia fiscal prevista consta explicitamente nas estimativas de receita.

Cronograma

Após o envio, o texto seguirá para avaliação da CMO (Comissão Mista de Orçamento), que definirá o calendário de votação.

O presidente da CMO, senador Efraim Filho, afirmou que a votação da LDO está prevista para o início de setembro, e a expectativa é de aprovar a LOA (Lei Orçamentária Anual) — versão final aprovada do PLOA — até dezembro.

A LOA precisa ser votada até o fim do ano legislativo, ou seja, até 22 de dezembro.

Se não for cumprido esse prazo, o Congresso entra em recesso parlamentar apenas no papel, até que a votação seja concluída pelos parlamentares.

