Haddad diz que apoio popular à taxação dos super-ricos é superior à isenção até R$ 5.000 Ministro reuniu-se com presidente da Câmara nesta quarta para discutir a votação do projeto do Imposto de Renda Brasília|Ana Isabel Mansur, Lis Cappi e Rute Moraes, do R7 em Brasília 27/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destaca apoio popular à taxação de super-ricos em relação à isenção do IR para rendimentos até R$ 5.000.

Discussão no Congresso sobre a taxação visa abordar a desigualdade socioeconômica no Brasil.

Pesquisa revela que 76% dos brasileiros apoiam taxar rendimentos acima de R$ 50.000 mensais.

O governo pretende votar a proposta de isenção do IR até o fim de setembro, beneficiando milhões de brasileiros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Haddad Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26.08.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (27) que o apoio da população à taxação dos super-ricos é superior à concordância com a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000.

Segundo o ministro, a pauta tem abertura entre os brasileiros em função da desigualdade socioeconômica do país. Haddad ponderou, no entanto, que a discussão do assunto no Congresso Nacional não é capaz de solucionar o problema, embora dê início à discussão.

“Não se trata só de isentar quem ganha menos. É também aquele que ganha mais de R$ 100 mil por mês contribuir com uma justa parte, uma alíquota que todo mundo paga. Então, se vocês observarem as pesquisas, o apoio à taxação dos super-ricos é maior do que o da própria isenção [para quem recebe] até R$ 5.000″, declarou Haddad a jornalistas, após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Um dos assuntos do encontro foi a votação do projeto que isenta o Imposto de Renda de quem recebe até R$ 5.000 por mês. A proposta está pronta para análise dos deputados, mas ainda não foi pautada.

‌



A expectativa é que uma nova reunião ocorra na semana que vem, entre a equipe econômica do governo e os líderes do Congresso Nacional, para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o texto.

“A sensação que se tem é de que há muita injustiça no Brasil. E de que os super-ricos não contribuem com o mínimo que deveriam contribuir”, acrescentou Haddad, ao afirmar que “sentiu firmeza” na conversa com Motta.

‌



“Senti que estamos bem. E os dados são muito robustos. Chamam a atenção. A desigualdade no Brasil é muito grande. É um começo de endereçar o tema da desigualdade. Não é a solução, mas é o começo”, completou.

Apoio dos brasileiros

Pesquisa Datafolha de abril mostrou que 76% dos brasileiros são a favor de taxar quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, diante de 20% que rejeitam a proposta.

‌



O resultado foi semelhante ao levantamento anterior, de dezembro do ano passando, quando 77% da população era favorável à taxação dos super-ricos.

A mesma pesquisa revelou que 70% dos brasileiros concordam com a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais, contra 26% de opositores.

Votação no próximo mês

A ala governista na Câmara dos Deputados espera votar o projeto no Congresso Nacional até o fim de setembro.

A informação foi dada pelo deputado federal Odair Cunha (PT-MG), que representou o governo na reunião de líderes da Câmara nessa terça-feira (26).

A ideia é alinhar o parecer final entre Câmara e Senado, para evitar mudanças no texto apresentado pelo relator na Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

Os deputados já aprovaram a matéria na comissão especial e um pedido de urgência no plenário. Falta, ainda, a votação do mérito em plenário para que o texto siga ao Senado.

Isenção do IR: entenda

A proposta é uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi apresentada pelo Planalto. O texto amplia as faixas de renda beneficiadas pela isenção do imposto.

Atualmente, estão livres do IR aqueles que recebem até R$ 3.036 (dois salários mínimos). A ampliação da faixa de isenção pode contemplar 14 milhões de brasileiros, segundo Arthur Lira.

A proposta também estabelece isenção parcial para rendimentos de R$ 5.001 a R$ 7.350, o que deve beneficiar 500 mil contribuintes.

Validade a partir de janeiro

O governo tem a meta de concluir todas as etapas ligadas à isenção até setembro, para permitir que o benefício do IR valha a partir de janeiro de 2026.

Por regra, projetos que alteram impostos precisam de um prazo de, ao menos, 90 dias para virarem lei. No caso da isenção, o calendário obrigaria a conclusão do Congresso e sanção de Lula até o dia 30 do próximo mês.

Perguntas e Respostas Qual foi a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a taxa de super-ricos? Fernando Haddad afirmou que o apoio da população à taxação dos super-ricos é maior do que a concordância com a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000. Ele destacou que essa pauta tem abertura entre os brasileiros devido à desigualdade socioeconômica no país. O que Haddad disse sobre a contribuição dos super-ricos? Haddad mencionou que não se trata apenas de isentar quem ganha menos, mas também de garantir que aqueles que ganham mais de R$ 100 mil por mês contribuam com uma alíquota justa. Ele afirmou que as pesquisas mostram um maior apoio à taxação dos super-ricos em comparação à isenção para quem recebe até R$ 5.000. Qual foi o contexto da reunião entre Haddad e o presidente da Câmara, Hugo Motta? A reunião teve como um dos assuntos a votação do projeto que isenta o Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. O projeto está pronto para análise, mas ainda não foi pautado. Uma nova reunião está prevista para a próxima semana para esclarecer dúvidas sobre o texto. Qual é a expectativa em relação à votação do projeto na Câmara dos Deputados? A ala governista espera que o projeto seja votado até o fim de setembro. O deputado federal Odair Cunha informou que o governo está alinhando o parecer final entre a Câmara e o Senado para evitar mudanças no texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Lira. Quais são as principais mudanças propostas no Imposto de Renda? A proposta amplia as faixas de renda beneficiadas pela isenção do Imposto de Renda, que atualmente é para quem recebe até R$ 3.036. A ampliação pode beneficiar 14 milhões de brasileiros e estabelece isenção parcial para rendimentos de R$ 5.001 a R$ 7.350, beneficiando 500 mil contribuintes. Qual é a meta do governo em relação à isenção do Imposto de Renda? O governo pretende concluir todas as etapas relacionadas à isenção até setembro, para que o benefício comece a valer a partir de janeiro de 2026. Projetos que alteram impostos precisam de um prazo de pelo menos 90 dias para se tornarem lei.

