Governo lança mobilização nacional contra arboviroses em escolas Programa Saúde na Escola está presente em 5.506 municípios, envolvendo mais de 102 mil escolas Brasília|Do R7, em Brasília 19/02/2025 - 07h45

Governo lança mobilização nacional contra arboviroses Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde-DF/Arquivo

Os Ministérios da Saúde e da Educação deram início à mobilização “Escolas Livres da Dengue - Semana Nacional de Mobilização nas Escolas”, um movimento que envolve estudantes, profissionais da saúde e a comunidade escolar na prevenção da dengue, Zika e chikungunya.

A iniciativa faz parte do PSE (Programa Saúde na Escola) e ocorre até 21 de fevereiro, com continuidade das ações preventivas até 11 de abril. Durante esse período, mais de 90 mil escolas em todo o país promoverão atividades voltadas ao combate ao Aedes aegypti.

A adesão ao PSE tem crescido nos últimos anos, refletindo sua importância para as ações de saúde pública. Entre os anos de 2019/2020 e 2023/2024, o número de escolas participantes aumentou em 11,5%, fortalecendo iniciativas como a prevenção às arboviroses.

O Programa Saúde na Escola está presente em 5.506 municípios, envolvendo mais de 102 mil escolas e abrangendo 25 milhões de estudantes. Em 2024, o programa já registrou 123 mil ações educativas, abrangendo verificação vacinal, promoção da saúde ambiental e controle do mosquito.

A expectativa é que 80% das escolas participantes do PSE engajem seus alunos nas atividades, alcançando cerca de 15 milhões de estudantes e suas comunidades. O objetivo é fortalecer a prevenção, reduzir a propagação das arboviroses e consolidar o compromisso da educação com a saúde pública.

Atividades educativas para conscientização

Durante a Semana Nacional de Mobilização, escolas de todo o país realizarão atividades como:

Identificação e eliminação de criadouros do Aedes aegypti;

Aulas públicas sobre sinais e sintomas das arboviroses;

Discussões sobre o impacto das mudanças climáticas na proliferação das doenças;

Gincanas, peças teatrais e concursos de desenho e redação para engajar os alunos.

A mobilização também busca envolver famílias e comunidades, promovendo feiras de ciências e rodas de conversa com agentes de saúde, ampliando o alcance das ações preventivas.

Crescimento dos casos de dengue

Entre as semanas epidemiológicas 27 e 52 de 2024, foram registrados 323.246 casos prováveis de dengue no Brasil, com um coeficiente de incidência de 151,5 casos por 100 mil habitantes. Esse número representa um aumento de 30,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 246.957 casos prováveis.

O crescimento dos registros justifica a intensificação das ações preventivas nas escolas e o envolvimento direto de estudantes, famílias e comunidades.