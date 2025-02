Distrito Federal não vai ampliar público-alvo de vacinação contra dengue Imunizante continua destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 18h16 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h34 ) twitter

Ministério da Saúde recomendou ampliação Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

A SES (Secretaria de Saúde) anunciou que o Distrito Federal não se encaixa na recomendação do Ministério da Saúde de ampliar a vacinação contra dengue para outras faixas etárias em caso de lotes próximos do vencimento. A pasta afirma que o estoque do DF tem vencimento em dezembro, de modo que “não há risco de perda de doses no momento”.

O ministério anunciou a ampliação temporária do público-alvo na última sexta-feira (14) para evitar o desperdício do imunizante. A nota técnica também recomenda que os estados e o Distrito Federal redistribuam as doses para outros municípios, sempre que necessário.

O público-alvo da vacina contra dengue é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa faixa etária foi definida pela alta quantidade de internações nessa idade.

Segundo a SES, o DF possui mais de 20 mil doses distribuídas entre a Rede de Frio Central e as UBSs (unidades básicas de saúde). Desde o início da vacinação, mais de 115 mil doses já foram distribuídas.

Atualmente, a cobertura vacinal do DF está abaixo da meta. Dados divulgados pela SES apontam que apenas 18,9% das pessoas no público-alvo completaram o esquema vacinal de duas doses, com 46% com o esquema incompleto (uma dose).

Cenário de dengue no DF

Desde o começo do ano, 2.787 casos prováveis de dengue foram registrados no Distrito Federal, o que representa uma diminuição de 97,2% se comparado ao mesmo período de 2024, que teve mais de 92 mil casos.

Apenas duas regiões administrativas apresentam taxa de incidência considerada como média — entre 100 e 299 casos por 100 mil habitantes —, Itapoã e o Paranoá. Todas as outras RAs possuem incidência baixa da doença. Nenhuma morte foi confirmado, mas três estão sendo investigados.