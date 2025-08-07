Logo R7.com
Governo lança programa para acolher brasileiros deportados e repatriados

Iniciativa é liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania; foco é garantia da dignidade humana e proteção social

Brasília|Do R7, em Brasília

  • O governo federal lançou o Programa de Acolhimento Humanitário para deportados e repatriados.
  • A iniciativa visa garantir o retorno digno e seguro de brasileiros em vulnerabilidade.
  • O programa será conduzido pelo Ministério dos Direitos Humanos e contará com a colaboração de cinco ministérios.
  • Parcerias com estados, municípios e organizações da sociedade civil estão previstas para implementar as ações do programa.

Voo da FAB com 95 deportados dos EUA chega a Belo Horizonte após pousar em Fortaleza Força Aérea Brasileira - 07/02/2025

O governo federal anunciou a criação do Programa de Acolhimento Humanitário, Proteção Social e Inserção Econômica aos Repatriados e Deportados. A iniciativa consta em portaria publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial e pretende garantir o retorno digno e seguro de brasileiros que regressam ao país em situação de vulnerabilidade.

O programa será liderado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e atuará com diretrizes para garantir a dignidade humana, proteção social, acolhida humanizada e reinserção econômica dos cidadãos repatriados ou deportados ao Brasil.

Veja os objetivos centrais do programa:

  • Acolhimento inicial por equipes multidisciplinares;
  • Oferta de alimentação e itens básicos de higiene;
  • Hospedagem temporária, se necessário;
  • Apoio com transporte interno no território nacional;
  • Assistência para regularização documental;
  • Apoio à reintegração ao mercado de trabalho por meio de capacitação;
  • Produção de dados sobre o perfil dos retornados para subsidiar políticas públicas.

Cinco ministérios atuarão em conjunto para atender as medidas do programa. Além disso, a portaria prevê parcerias com estados, municípios, entidades privadas, organizações internacionais e da sociedade civil.


A portaria foi assinada pelos ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, das Relações Exteriores, da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Justiça e Segurança Pública.

