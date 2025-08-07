Governo lança programa para acolher brasileiros deportados e repatriados Iniciativa é liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania; foco é garantia da dignidade humana e proteção social Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 08h33 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O governo federal lançou o Programa de Acolhimento Humanitário para deportados e repatriados.

A iniciativa visa garantir o retorno digno e seguro de brasileiros em vulnerabilidade.

O programa será conduzido pelo Ministério dos Direitos Humanos e contará com a colaboração de cinco ministérios.

Parcerias com estados, municípios e organizações da sociedade civil estão previstas para implementar as ações do programa.

Voo da FAB com 95 deportados dos EUA chega a Belo Horizonte após pousar em Fortaleza Força Aérea Brasileira - 07/02/2025

O governo federal anunciou a criação do Programa de Acolhimento Humanitário, Proteção Social e Inserção Econômica aos Repatriados e Deportados. A iniciativa consta em portaria publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial e pretende garantir o retorno digno e seguro de brasileiros que regressam ao país em situação de vulnerabilidade.

O programa será liderado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e atuará com diretrizes para garantir a dignidade humana, proteção social, acolhida humanizada e reinserção econômica dos cidadãos repatriados ou deportados ao Brasil.

Veja os objetivos centrais do programa:

Acolhimento inicial por equipes multidisciplinares;

Oferta de alimentação e itens básicos de higiene;

Hospedagem temporária, se necessário;

Apoio com transporte interno no território nacional;

Assistência para regularização documental;

Apoio à reintegração ao mercado de trabalho por meio de capacitação;

Produção de dados sobre o perfil dos retornados para subsidiar políticas públicas.

Cinco ministérios atuarão em conjunto para atender as medidas do programa. Além disso, a portaria prevê parcerias com estados, municípios, entidades privadas, organizações internacionais e da sociedade civil.

A portaria foi assinada pelos ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, das Relações Exteriores, da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Justiça e Segurança Pública.

