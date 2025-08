64% da população defende que Lula ligue para Trump e discuta tarifaço, aponta pesquisa Levantamento revela apoio majoritário à negociação direta entre os dois líderes em meio à tensão comercial com os EUA Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2025 - 19h35 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h44 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA 64% da população brasileira apoia que Lula ligue para Trump para negociar tarifas comerciais.

A pesquisa revela descontentamento com a postura atual do governo; 52% acham que deve haver mais diálogo com os EUA.

47% dos entrevistados temem aumento do desemprego devido às tarifas, enquanto 17% se preocupam com o custo de vida.

69% veem positivamente a China como principal parceiro comercial do Brasil, mas consideram os EUA mais confiáveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Levantamento indica descontentamento em relação à atuação do governo de Lula diante do tarifaço de Trump Montagem sobre fotos de Joyce N. Boghosian/Casa Branca e Ricardo Stuckert/PR

A maioria da população brasileira considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria telefonar para Donald Trump a fim de negociar o encerramento das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos nacionais.

É o que revela levantamento do instituto RealTime BigData, realizado entre os dias 4 e 6 de agosto de 2025, com 1.500 entrevistas em todo o país.

Segundo a pesquisa, 64% dos entrevistados defendem uma iniciativa direta de Lula com o ex-presidente norte-americano. Outros 28% são contrários à ideia, enquanto 8% preferiram não opinar.

Segundo a pesquisa, 64% das pessoas acham que Lula deveria ligar para Trump RealTime/BigData/Reprodução

A sondagem indica ainda descontentamento em relação à atuação do governo brasileiro diante do tarifaço. Para 52% dos consultados, a postura atual está equivocada e o Planalto deveria reforçar o diálogo com os norte-americanos.

‌



Somente 27% avaliam como adequada a estratégia de resistência adotada por Lula. O restante (21%) não soube responder.

As tarifas preocupam principalmente por seus efeitos no mercado de trabalho. Quase metade (47%) teme o aumento do desemprego.

‌



Há ainda inquietação com o custo de vida (17%) e com um possível isolamento internacional do Brasil (8%). Um grupo expressivo (28%) diz não ter preocupações com o tema.

Maioria das pessoas avalia que a postura do presidente Lula em relação ao tarifaço é errada RealTime/BigData/Reprodução

Quando questionados sobre a imagem internacional dos países envolvidos, os brasileiros veem os Estados Unidos de forma predominantemente positiva (46%) e a China de maneira mais neutra (42%).

‌



A percepção sobre os dois também varia conforme o papel comercial: a China lidera como fonte de oportunidades econômicas (43%), mas os EUA são considerados mais confiáveis como parceiros (65%).

A pesquisa evidencia ainda que 69% enxergam como positivo o fato de a China ter superado os EUA como principal parceiro comercial do Brasil. Em relação à postura diplomática, 52% acreditam que o ideal seria manter equilíbrio nas relações com as duas potências.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Brics

Sobre o Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 58% dos entrevistados dizem já ter ouvido falar no grupo.

Ainda assim, metade não consegue avaliar se a participação brasileira contribui ou prejudica a economia nacional. Para 26%, o bloco atrapalha, enquanto 24% enxergam benefícios.

A margem de erro do levantamento é de aproximadamente 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

