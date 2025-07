Governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 39% dos eleitores, diz pesquisa Lula tem 50% de desaprovação entre os eleitores e aprovação de 44%; veja levantamento Brasília|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h56 ) twitter

39% dos eleitores avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo.

Desaprovação do presidente atinge 50%, com 44% de aprovação.

61% dos entrevistados não estão cientes dos conflitos entre o governo e o Congresso.

71% apoiam a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Lula é desaprovado por 50% dos eleitores Ricardo Stuckert / PR - 06.07.2025

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado como ruim ou péssimo por 39% dos eleitores. Enquanto isso, o próprio presidente tem uma desaprovação de 50% e aprovação de 44%. Os dados são da pesquisa Nexus, divulgada nesta quinta-feira (24). Segundo o levantamento, 29% dos eleitores avaliam o governo do petista como bom ou ótimo, outros 29% o consideram regular, e 3% não sabem responder.

Além do presidente, contudo, a pesquisa também ouviu como a população avalia os demais Poderes. No caso do Congresso, por exemplo, 41% dos entrevistados consideram o desempenho ruim ou péssimo, 37% como regular e 16% como bom ou ótimo. Neste cenário, o trabalho do Congresso é desaprovado por 55% dos entrevistados, e aprovado por 34%.

O STF, por outro lado, é avaliado com um desempenho ruim ou péssimo por 35% dos eleitores. Outros 32% consideram o desempenho regular e 25% como bom ou ótimo. A desaprovação da Suprema Corte, contudo, também é alta: 47%, com aprovação de 41% dos entrevistados.

Política fiscal

Apesar da desaprovação de Lula, 62% dos eleitores concordam com uma política econômica de justiça fiscal. Os entrevistados avaliaram que “o Brasil é um país muito desigual e, portanto, a política econômica deve ser conduzida pela busca da justiça social: quem tem mais renda, paga mais impostos. Quem tem menos renda, paga menos impostos”.

‌



Sobre a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, 71% da população concorda com a proposta do chefe do Palácio do Planalto, e 24% é contra.

Embates entre Congresso e governo

Os eleitores também foram questionados sobre os conflitos entre o Palácio do Planalto e o Congresso. 61% dos entrevistados disseram não estar cientes dos embates, enquanto 37% estavam informados sobre o tema.

‌



Entre aqueles que estavam por dentro de decisões do Congresso que contrariam medidas do governo, 55% discordou da ação dos parlamentares que derrubou vetos do presidente Lula e pode aumentar a conta de luz.

Para a maioria dos entrevistados (52%), “o Congresso Nacional está tomando posições contrárias ao Governo Lula porque busca apenas enfraquecer o Governo, pensando nas eleições do ano que vem”, enquanto 35% avaliam que o “Congresso Nacional está tomando posições contrárias ao governo Lula porque as propostas do Governo são ruins para o país”.

‌



Pesquisa

O levantamento foi feito pela Nexus que entrevistou face a face 2.021 cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação. A margem de erro no total da amostra é de 2 p.p, com intervalo de confiança de 95%.

As entrevistas foram realizadas entre 14 e 20 de julho de 2025. Após a pesquisa, foi aplicado um fator de ponderação para corrigir eventuais distorções em relação ao plano amostral.

