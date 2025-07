Tarifaço de Trump: governistas querem CPI para investigar operações suspeitas com dólares Parlamentares vão tentar emplacar núcleo para apurar operações financeiras no dia do anúncio das tarifas; R$ 6,6 bi foram movimentados Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 24/07/2025 - 10h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h48 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Parlamentares governistas propõem criar uma CPI para investigar operações financeiras suspeitas relacionadas ao tarifaço dos EUA.

A proposta surge após movimentação de R$ 6,6 bilhões em operações atípicas antes do anúncio das tarifas.

O objetivo é investigar a origem dessas operações e possíveis crimes financeiros ligados a operadores de mercado e políticos.

Donald Trump anunciou aumento de 50% nas tarifas de exportação do Brasil a partir de agosto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Parlamentares governistas querem investigar operações financeiras suspeitas ligadas ao anúncio do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A intenção é criar uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) no Congresso Nacional.

A estratégia foi anunciada pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), na quarta-feira (23), e cita movimentação suspeita de R$ 6,6 bilhões no dia 9 de julho, horas antes do anúncio das taxas de 50%.

“Bilhões foram movimentados na bolsa de valores brasileira, em operações atípicas e suspeitas realizadas com informações privilegiadas, poucas horas antes do anúncio oficial do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. Acende um grave alerta sobre a existência de uma aliança internacional de ataque à soberania do Brasil”, afirma o deputado.

Tarifas impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump, dos EUA, estão previstas para começar em 1º de agosto Reprodução/Casa Branca - 21.02.2025

Para tentar emplacar o grupo, será necessário o apoio mínimo de 171 deputados e 27 senadores. A coleta de assinaturas será iniciada formalmente em agosto, depois do recesso parlamentar.

Se alcançar a margem e for formalizada, o tipo de CPI será instalada automaticamente após leitura do pedido em uma sessão do Congresso. A investigação, segundo Lindbergh, será voltada para analisar o início das operações financeiras e apurar se houve crime.

“O objetivo será apurar em profundidade a origem das operações financeiras realizadas às vésperas das sanções, identificar eventuais crimes financeiros e de traição à pátria, e expor os vínculos entre operadores do mercado e agentes políticos ligados ao bolsonarismo e à extrema direita internacional”, afirmou.

Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o aumento de tarifas de exportação do Brasil em 50%, a partir de 1º de agosto. A decisão foi apresentada em uma carta virtual ao Brasil, questionando a Justiça e a condução do governo Lula.

A previsão te tarifas passou a ser negociada, com a criação de um comitê do governo federal e envio de uma nova carta a Trump, mas ainda não houve resposta dos Estados Unidos. Uma comitiva de senadores viajará aos país, na próxima semana, em tentativa de abrir canais de diálogo com representantes políticos e empresários norte-americanos.

