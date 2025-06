Governo pede mais tempo para negociar derrubada de decreto sobre trabalho aos feriados Ministro do Trabalho pediu 24 horas para negociar a norma; Câmara pode votar proposta na terça-feira (17) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 20h47 (Atualizado em 16/06/2025 - 21h05 ) twitter

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 07/05/2025

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pediu, nesta segunda-feira (16), ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), 24 horas para negociar, com representantes das partes ligadas aos empresários e trabalhadores, uma alternativa ao decreto do governo federal, que restringe a abertura de comércio aos domingos e em feriados nacionais.

Um projeto de decreto legislativo para derrubar a norma consta na pauta de hoje da Casa, por isso, o Palácio do Planalto entrou em campo para evitar a apreciação. Segundo o relator do projeto, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), contudo, caso o governo não apresente uma alternativa até a terça-feira (17), o texto será votado em plenário ainda amanhã.

Ao R7, Passarinho explicou que o ministro pode revogar o decreto ou adiar a validade da norma, o que já foi feito anteriormente por três vezes. O texto atual do decreto passa a valer em 1° de julho. Atualmente, vale o acordo entre patrões e empregados.

O decreto exige que aconteça uma convenção coletiva a fim de permitir que alguns setores, a exemplo de supermercados e concessionárias, funcionem em datas comemorativas.

De acordo com o projeto, o decreto do governo é um “retrocesso significativo”, que inviabiliza o funcionamento de atividades importantes, como:

Varejistas de peixe;

Varejistas de carnes frescas e caça;

Varejistas de frutas e verduras;

Varejistas de aves e ovos;

Varejistas de produtos farmacêuticos (incluindo farmácias de manipulação); e etc

Autor da proposta, o deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE) alega que a norma “compromete a manutenção de milhares de empregos em diversas atividades que vinham operando com sucesso desde 2019 em todo o Brasil”. Gastão disse ter uma reunião, amanhã, com o ministro do Trabalho para discutir o assunto.

“Restringir o funcionamento do comércio em dias estratégicos reduz significativamente a receita das empresas, afetando não só os negócios em si, mas também a arrecadação de impostos que são essenciais para o financiamento de políticas públicas e investimentos em infraestrutura”, defende na proposta.

O autor defende ainda que a norma limita a acessibilidade dos consumidores aos produtos e serviços essenciais, afetando a qualidade de vida da população. Além disso, que o decreto pode desestimular o empreendedorismo e a inovação no setor do comércio.

