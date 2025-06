27 políticos brasileiros seguem em Israel e aguardam resgate, diz Itamaraty Nesta segunda, 12 políticos conseguiram deixar o local do conflito e ir até a Jordânia para pegar um voo de volta ao Brasil Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h01 ) twitter

Palácio Itamaraty (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Folha Dirigida

O Itamaraty informou nesta segunda-feira (16) que outras 27 autoridades brasileiras seguem sem ter conseguido deixar Israel e aguardam por um plano para sair do local. Mais cedo nesta segunda, 12 políticos brasileiros deixaram o local do conflito com destino à Jordânia para pegar um voo de volta ao Brasil.

Segundo o Itamaraty, o governo israelense apresentou às 27 autoridades brasileiras ainda presas no país uma proposta de fuga parecida com a que permitiu que os outros 12 políticos fossem por terra até a Jordânia e de lá embarquem em voos comerciais jordanianos para retornar ao Brasil.

O deslocamento até Jordânia é necessário visto que o espaço aéreo de Israel está fechado.

Segundo o Itamaraty, as autoridades brasileiras que tentam deixar Israel foram ao país a convite do governo israelense.

Desde o início dos ataques entre Israel e Irã, e o consequente fechamento do espaço aéreo israelense, os dois grupos de autoridades convidadas aguardam informações e providências com relação a seu retorno ao Brasil.

Desde 2023, a Embaixada do Brasil em Israel mantém um alerta consular desaconselhando que brasileiros façam viagens a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Em outubro daquele ano, um total de 1.413 brasileiros deixou Israel em aeronaves da Força Aérea Brasileira em virtude do conflito do país com o grupo terrorista Hamas.

“A Embaixada do Brasil em Tel Aviv pede para que todos os brasileiros em Israel sigam estritamente as recomendações do “Home Front Command” israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado (“bunker” ou equivalente)“.

Por fim, o Itamaraty alertou, ainda, que criminosos estariam tentando aplicar golpes por mensagens de aplicativo, oferecendo em voos para deixar o país israelense.

Israel x Irã

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

Segundo o Itamaraty, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel, sendo a maior parte da comunidade binacional. No Irã, os brasileiros são de pouco menos de 190 pessoas.

“A Embaixada do Brasil em Teerã está à disposição para eventuais demandas desses nacionais. Da mesma forma, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta o eventual apoio solicitado”, pontuou o Ministério das Relações Exteriores.

