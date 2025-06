Governo prorroga atuação da Força Nacional no Paraná por mais 90 dias Efetivo seguirá atuando no combate ao crime organizado, especialmente em áreas de fronteira e na costa marítima do estado Brasília|Do R7, em Brasília 18/06/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/06/2025 - 09h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A operação tem como objetivo assegurar a ordem pública Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Paraná. A medida foi publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União e terá vigência de 18 de junho a 15 de setembro de 2025.

A renovação da operação atende a pedido do governo paranaense e tem como foco o enfrentamento às organizações criminosas, crimes transnacionais e conexos, com prioridade para as regiões de fronteira e áreas da costa marítima. A atuação da Força Nacional se dará de forma integrada com os órgãos de segurança pública estaduais, em caráter episódico e planejado.

De acordo com o texto da portaria, assinada pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, a operação tem como objetivo assegurar a ordem pública e garantir a segurança da população e do patrimônio público e privado.

A portaria estabelece ainda que o estado do Paraná será responsável por oferecer o apoio logístico necessário às ações da Força Nacional, como infraestrutura e suporte técnico. O número de agentes mobilizados será definido conforme planejamento da Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp