Governo reconhece emergência em 23 municípios do sul por chuvas, estiagem e doenças virais Medida foi publicada nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial e contempla cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 10h12 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estiagem atinge sul do país Julio Cavalheiro / Secom - arquivo

O governo federal publicou nesta quarta-feira (14) portaria que reconhece situação de emergência em 23 municípios por chuvas, estiagem e doenças virais no sul do país. A medida saiu no Diário Oficial da União.

Entre os municípios em estado de emergência, 21 deles sofrem com a estiagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outra cidade do Paraná sofre com doenças infecciosas e uma cidade enfrenta chuvas intensas.

O reconhecimento permite que os municípios solicitem apoio a União para ações de socorro, assistência humanitária e reconstrução das áreas atingidas, além de medidas emergenciais de enfrentamento.

Municípios afetados:

Estiagem: Ajuricaba, Bom Progresso, Candiota, Chapada, Chuvisca, Coqueiros do Sul, David Canabarro, Erechim, Estação, Jacutinga, Lagoa dos Três Cantos, Lagoão, Mormaço, Novo Tiradentes, Salto do Jacuí, Santo Antônio do Planalto, Santo Augusto, Tapejara, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e Entre Rios e Palmitos em Santa Catarina;

Ajuricaba, Bom Progresso, Candiota, Chapada, Chuvisca, Coqueiros do Sul, David Canabarro, Erechim, Estação, Jacutinga, Lagoa dos Três Cantos, Lagoão, Mormaço, Novo Tiradentes, Salto do Jacuí, Santo Antônio do Planalto, Santo Augusto, Tapejara, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e Entre Rios e Palmitos em Santa Catarina; Chuvas intensas: Pareci Novo (RS);

Pareci Novo (RS); Doenças infecciosas virais: Moreira Sales (PR).

Para solicitar recursos à União, os municípios devem apresentar planos de trabalho junto à Defesa Civil Nacional.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp