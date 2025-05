Líderes latino-americanos lamentam a morte de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai Ex-presidente do Uruguai enfrentava um câncer no esôfago desde 2024 e havia decidido interromper Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 08h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h11 ) twitter

O ex-presidente do Uruguai enfrentava um câncer no esôfago Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Autoridades de diferentes países da América Latina e do mundo lamentaram nesta terça-feira (13), a morte do ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica, aos 89 anos. O ex-presidente do Uruguai enfrentava um câncer no esôfago desde 2024 e havia decidido interromper o tratamento após receber diagnóstico terminal.

A notícia foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que expressou pesar nas redes sociais. “Com profunda dor comunicamos que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referente e líder. Vamos sentir muito a sua falta, querido Velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo”, escreveu Orsi.

A comoção se espalhou rapidamente entre os líderes da região. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, também homenageou Mujica. “Sentimos profundamente a partida do meu irmão Pepe Mujica. Sempre recordo seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele foi um fervoroso defensor da integração e da Pátria Grande”, disse. Morales afirmou que toda a América Latina está de luto.

No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota destacando que Mujica foi um “grande amigo do Brasil” e “um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina”. O Itamaraty ressaltou ainda seu papel como entusiasta do Mercosul e sua defesa da cooperação regional.

“O legado de ‘Pepe’ Mujica permanecerá, guiando todas e todos que acreditam na integração da nossa região como caminho para o desenvolvimento e na construção de um mundo melhor para as futuras gerações”, afirmou o órgão.

O presidente Lula também lamentou a morte de Pepe. “Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego”, escreveu o petista.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou Mujica como um “grande revolucionário” e refletiu sobre os desafios da integração latino-americana. “Adeus, amigo. Espero que um dia a América Latina tenha um hino. Espero que um dia a América do Sul se chame: Amazônia”, escreveu.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o descreveu como “homem humilde e incansável lutador social”. Em nota, afirmou que “o povo do Uruguai e o mundo sempre o lembrarão com carinho” e enviou um abraço fraterno “ao povo de José Gervasio Artigas”.

Trajetória

José Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e ficou conhecido mundialmente tanto por suas políticas sociais quanto por seu estilo de vida austero. Nascido em Montevidéu, ele iniciou a militância política ainda jovem e, na década de 1960, integrou o grupo guerrilheiro Tupamaros, conhecido por ações de redistribuição de alimentos e recursos por meio de assaltos a bancos.

Durante a ditadura uruguaia, foi preso e passou 14 anos encarcerado sob condições duras, incluindo longos períodos de isolamento e tortura. Libertado em 1985 com a redemocratização, iniciou carreira política institucional, sendo deputado, ministro da Agricultura e senador.

