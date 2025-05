PF prende em flagrante 31 pessoas em operação de combate ao abuso infantil Operação Proteção Integral II foi deflagrada nesta quarta-feira e cumpriu 128 mandados de busca e apreensão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 09h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h05 ) twitter

31 pessoas foram presas em flagrante PF/Divulgação - 14.05.2025

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante 31 pessoas na manhã desta quarta-feira (14) em operação nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A Operação Proteção Integral II foi deflagrada pela manhã para identificar e prender pessoas que armazenam, compartilham, vendem e produzem conteúdos de abuso sexual infantojuvenil.

Ao todo, foram cumpridos 128 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva em todas as unidades da federação. A operação contou com a atuação de 451 policiais federais e 150 policiais civis.

A operação integrou forças policiais federais e estaduais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil. A ação também teve o reforço de agentes públicos que atuam na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes. A primeira fase da operação foi deflagrada em 12 de março deste ano.

Segundo a PF, somente entre janeiro e abril, a corporação cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento.

A Polícia também alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico.

Fique atento

Em caso de suspeita de abuso sexual é importante ter um olhar cuidadoso e atento ao comportamento das crianças e adolescentes. Veja sinais de alerta:

Mudanças bruscas e inexplicáveis de comportamento;

Mudanças súbitas de humor, comportamentos regressivos e/ou agressivos;

Sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite;

Baixa autoestima, insegurança e comportamentos sexuais inadequados para a idade;

Busca por isolamento;

Lesões, hematomas e outros machucados sem explicação pelo corpo;

Fugas de casa e evasão escolar; e

Medo de adultos estranhos, do escuro, de ficar sozinho e de ser deixado com alguém específico.

Como denunciar

As ocorrências podem ser registradas na delegacia mais próxima;

mais próxima; No telefone 197 , opção zero;

, opção zero; Pelo telefone da Polícia Militar - 190 ; e

; e Pelo Disque 100.

