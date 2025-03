Governo vai lançar medidas de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil Estudo aponta que, em relação ao perfil das vítimas, a maioria é de homens, tem entre 18 e 29 anos e negros Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/03/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/03/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medidas serão apresentadas pelo ministro Ricardo Lewandowski Jamile Ferraris/MJSP - 24.02.2025

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai lançar, na próxima segunda-feira (24), três publicações que visam fortalecer o enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas no Brasil. As medidas incluem assistência, identificação e encaminhamento das vítimas.

Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski vai apresentar o Guia Operativo de Assistência às Vítimas do Tráfico de Pessoas em Território Nacional, o Mapeamento de Serviços para Sobreviventes de Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo que retornam ao Brasil e o Guia de Identificação Rápida de Tráfico de Pessoas em Fronteiras do Mercosul e Estados Associados.

As medidas foram produzidas no âmbito do IV Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. As publicações contam com o apoio da Agência ONU para as Migrações. A pasta de Lewandowski vai coordenar dois painéis, um sobre novas ferramentas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e o segundo dos avanços e desafios na proteção e atendimento às vítimas.

“As atividades reforçam o compromisso do Brasil com a cooperação internacional e o alinhamento com os protocolos e diretrizes do Mercosul e de seus Estados associados”, diz a pasta da Justiça.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perfil

No segundo semestre de 2024, o Ministério da Justiça apresentou dados relativos ao tráfico de pessoas no país entre 2021 a 2023. Em relação ao perfil das vítimas, a maioria é de homens, tem entre 18 e 29 anos e da raça negra. A principal finalidade é a exploração laboral e a nacionalidade com mais resgatados foi a paraguaia.

Em sua normativa jurídica, o Brasil reconhece cinco formas de exploração vinculadas ao tráfico de pessoas: remoção de órgãos, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e exploração sexual. Em relação aos casos registrados de 2021 a 2023, a exploração laboral foi a principal finalidade de tráfico identificada no país.

O relatório destaca que, entre 2021 e 2023, 86 brasileiros foram assistidos pela Defensoria Pública da União em possível situação de tráfico de pessoas. Dessas, 59 são homens e 27, mulheres. O documento cita, também, que 1.473 pessoas foram possíveis vítimas de tráfico de pessoas identificadas nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, sendo 950 homens e 523 mulheres.