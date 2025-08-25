Gripe aviária: Chile, Arábia Saudita mais 2 países retomam importações de frango do Brasil Após três meses do registro da doença em uma granja comercial brasileira, 41 países já retomaram o comércio com o Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 25/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Chile, Arábia Saudita, Namíbia e Macedônia do Norte retomam importações de frango do Brasil.

Restrições foram suspensas após o Brasil se declarar livre da gripe aviária em junho.

Até agora, 41 países já normalizaram o comércio com o Brasil, mas a União Europeia e cinco outros países ainda mantêm restrições.

Alguns países continuam a proibir carne proveniente do Rio Grande do Sul devido a casos de gripe aviária na região. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasil foi oficialmente declarado livre de gripe aviária em junho CNA/Wenderson Araujo/Trilux - Arquivo

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta segunda-feira (25) que Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita retiraram as restrições temporárias impostas à importação de carne de aves do Brasil. Esses países tinham parado de comprar frango brasileiro em função do caso de gripe aviária registrado em uma granja comercial de Montenegro (RS) em maio deste ano.

O Brasil se declarou livre da doença em junho, após cumprir o protocolo internacional de 28 dias sem novos registros da doença em propriedades comerciais, e desde então tem retomado as exportações a uma série de mercados internacionais.

Até a publicação desta reportagem, 41 países estavam sem restrição de exportação: Albânia, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bahrein, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Catar, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Índia, Iraque, Jordânia, Kuwait, Lesoto, Líbia, Macedônia do Norte, Marrocos, Mauritânia, México, Mianmar, Montenegro, Namíbia, Paraguai, Peru, República Dominicana, Reino Unido, Singapura, Sri Lanka, Turquia, Uruguai, Vanuatu e Vietnã.

O embargo total à exportação da carne brasileira ainda é mantido por União Europeia e mais cinco países: Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste.

‌



Além disso, alguns países decidiram suspender a importação de carnes provenientes apenas do Rio Grande do Sul: Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Omã, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Ucrânia.

O Japão está com a suspensão limitada a Campinápolis (MT) e Santo Antônio da Barra (GO), que tiveram casos de gripe aviária em aves de subsistência.

