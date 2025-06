Gripe aviária: doença é confirmada em animal do Zoológico de Brasília Emu apresentou sintomas da doença na última semana e foi eutanasiado; zoo continua fechado para o público Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h19 ) twitter

Emu foi eutanasiado por suspeita de gripe aviária Divulgação/Zoológico de Brasília

O GDF (Governo do DF) confirmou nesta segunda-feira (16) que foi identificado o vírus da gripe aviária no animal do Zoológico de Brasília que apresentou indicativos da doença na última semana. O emu — ave de origem australiana — apresentou sintomas neurológicos e evolução do quadro clínico, e a equipe técnica optou por fazer a eutanásia do animal . O diagnóstico foi confirmado pelo LFDA (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária).

Segundo a Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), o recinto em que a ave estava foi higienizado e desinfectado, com as medidas de biossegurança sendo “rigorosamente adotadas”.

O Zoológico vai permanecer fechado ao público “por tempo indeterminado”. A medida foi decretada no fim de maio, quando um irerê (tipo de pato) que não fazia parte do Zoo foi encontrado morto no local, e exames confirmaram o vírus da gripe aviária.

Além do animal infectado, outros oito emus moram no Zoológico de Brasília. Todas as aves estão sendo monitoradas, e segundo o Zoo, nenhum outro animal apresentou sintomas da doença. 13 pessoas que tiveram contato com o emu contaminado estão sendo monitoradas.

O Governo do DF destacou que a manipulação de aves mortas deve ser evitada. Além disso, frisou que todas as suspeitas, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura pelos seguintes contatos:

Email: falecomadefesa@seagri.df.gov.br;

Telefone (WhatsApp): 61-99154-1539.

