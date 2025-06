Gripe aviária: governo do DF recebeu 72 denúncias de suspeita da doença em junho Dois casos foram confirmados desde o começo do ano, ambos no Zoológico de Brasília Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todos os casos investigados de gripe aviária foram descartados Reprodução/Agência Senado - Arquivo

O GDF (Governo do DF) , através da Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), recebeu 72 denúncias de casos suspeitos da gripe aviária durante o mês de junho. Todas as notificações foram triadas e analisadas pela equipe técnica, composta por médicos veterinários. Até o momento, não existe nenhum animal sintomático no Distrito Federal .

Segundo a pasta, a triagem é feita com base nas informações passadas pela população no momento da denúncia, incluindo fotos e vídeos enviados. Das notificações recebidas, 7 foram classificadas como procedentes e necessitaram de visitas ao local pela equipe do SVO (Serviço Veterinário Oficial). “Após as devidas apurações, todas foram descartadas quanto à presença de agravos sanitários de interesse da defesa animal”, afirma.

A Seagri reforça que a participação da população no monitoramento de possíveis casos da doença tem “papel fundamental” na vigilância em saúde animal. “A atuação da equipe técnica na triagem e priorização dos casos garante agilidade na resposta e no direcionamento de recursos para os eventos com maior risco sanitário”, completa.

O Governo do DF destaca que a manipulação de aves mortas deve ser evitada. Todas as suspeitas, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Seagri pelos seguintes contatos:

‌



Email: falecomadefesa@seagri.df.gov.br;

Telefone (WhatsApp): 61-99154-1539.

Casos no DF

O GDF confirmou no dia 16 que foi identificado o vírus da gripe aviária em um emu do Zoológico de Brasília que apresentou indícios da doença na última semana. O emu — ave de origem australiana — teve sintomas neurológicos e evolução do quadro clínico, e a equipe técnica optou por fazer a eutanásia do animal. O diagnóstico de gripe aviária foi confirmado pelo LFDA (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária).

Segundo a Seagri (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural), o recinto em que a ave estava foi higienizado e desinfectado, com as medidas de biossegurança sendo “rigorosamente adotadas”.

‌



Até esta quarta, nenhum outro animal do Zoológico apresentou sintomas da doença.

O outro animal identificado com a gripe foi um irerê — um tipo de pato — que foi encontrado morto dentro do zoo. Ele era um animal de vida livre que frequentava o local pela disponibilização de abrigo, água e alimentos.

‌



Amostras foram recolhidas e a doença foi confirmada dias depois. O Zoológico segue fechado para visitação desde então.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp