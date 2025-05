Gripe aviária: governo federal investiga casos em todas as regiões do país Ministério de Agricultura e Pecuária analisa nove casos possíveis da doença Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h23 ) twitter

Suspeita é que pombo do Zoológico de Brasília tenha a doença Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

O Mapa (Ministério de Agricultura e Pecuária) investiga nove casos suspeitos de gripe aviária pelo Brasil. Segundo a atualização feita na noite desta quarta-feira (28), todas as regiões do país têm possíveis registros da doença .

O Nordeste concentra a maioria dos casos suspeitos, com dois no Ceará — uma galinha, em Quixadá, e um batuiruçu-de-axila-preta em Icapuí. A Bahia também tem dois casos: um pombo em Ilhéus e uma galinha em Aurelino Leal. Já no Norte, em Manacapururu (AM), o caso é de um marreco.

No Centro-Oeste, o Distrito Federal investiga um irerê e o Mato Grosso do Sul analisa uma galinha em Amambai. Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, tem o caso do Sudeste, com uma trinta-réis-de-bando. Minas Gerais confirmou um caso nesta terça-feira (27) em Mateus Leme, em um cisne negro.

Já no Sul, o caso em investigação é de uma galinha em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. No mesmo estado, um foco da doença foi confirmado em Sapucaia do Sul, em um cisne negro.

‌



Entre as nove suspeitas, quatro são de aves silvestres, três são animais de produção doméstica-subsistência, um é de produção doméstica-comercial e outro é de produção doméstica. A única confirmação em granja comercial foi a de Montenegro, em uma galinha no Rio Grande do Sul.

Zoológico fechado

O Zoológico de Brasília fechou na tarde desta quarta-feira (28) por tempo indeterminado por suspeita de contaminação por gripe aviária. Em nota, o GDF (Governo do Distrito Federal) informou que a decisão foi tomada como medida de “segurança e cautela” após duas aves serem encontradas mortas no local: um pombo e um irerê.

‌



“O fechamento preventivo segue os protocolos de biossegurança e tem como objetivo proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes”, diz o texto do governo local.

Após a identificação das mortes das aves, o governo informou que amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura do DF e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.

‌



No texto, o Executivo local informou, ainda, que o Zoológico de Brasília monitora a saúde de todos os animais, mantendo protocolos “rigorosos de investigação” em casos de óbito.

“É importante esclarecer que essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoológico, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.”

A reabertura do zoológico será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública. Por fim, o Governo do DF garantiu que não existem outros casos suspeitos de gripe aviária na capital.

