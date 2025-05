Gripe aviária: zoo de Brasília fecha após duas aves morrerem com suspeita da doença GDF diz que amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura e serão enviadas ao Ministério da Agricultura Brasília|Do R7, em Brasília 28/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zoológico vai investigar casos suspeitos Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O Zoológico de Brasília fechou na tarde desta quarta-feira (28) por tempo indeterminado por suspeita de contaminação por gripe aviária. Em nota, o GDF (Governo do Distrito Federal) informou que a decisão foi tomada como medida de “segurança e cautela” após duas aves serem encontradas mortas no local: um pombo e um irerê.

“O fechamento preventivo segue os protocolos de biossegurança e tem como objetivo proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes”, diz o texto do governo local.

Após a identificação das mortes das aves, o governo informou que amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura do DF e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.

No texto, o Executivo local informou, ainda, que o Zoológico de Brasília monitora a saúde de todos os animais, mantendo protocolos “rigorosos de investigação” em casos de óbito.

‌



“É importante esclarecer que essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoológico, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.”

A reabertura do zoológico será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública. Por fim, o Governo do DF garantiu que não existem outros casos suspeitos de gripe aviária na capital.

‌



“Reforçamos que não há nenhum outro caso suspeito registrado até o momento, seja entre animais de vida livre ou outras aves no Distrito Federal.”

A Secretaria de Agricultura destacou que “não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango e ovos devidamente inspecionados”.

‌



“A gripe aviária não é transmitida por meio da ingestão desses alimentos cozidos, mesmo quando provenientes de áreas afetadas. A transmissão do vírus ocorre apenas por contato direto com aves vivas infectadas, sendo o risco de infecção humana considerado baixo.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outros casos

Apesar da suspeita no zoológico, o caso não constava entre as investigações do Ministério da Agricultura e Pecuária até as 13h desta quarta-feira (28).

Até esse horário, o painel da pasta informava a investigação de sete possíveis casos da doença pelo país. São três casos em aves silvestres, três em animais de produção doméstica-subsistência e uma galinha de produção doméstica-comercial.

As cidades com casos investigados são Manacapuru (AM), Quixadá (CE), Icapuí (CE), Aurelino Leal (BA), Ilhéus (BA), Armação dos Búzios (RJ) e Anta Gorda (RS).

Nesta terça-feira (27), o Governo de Minas Gerais confirmou um caso da doença em uma ave ornamental em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois disso, o estado decretou situação de emergência sanitária animal.

“Essa medida emergencial é necessária para que Minas Gerais realize todas as ações de prevenção, contenção e enfrentamento à doença, incluindo a eventual mobilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros”, detalhou o governo mineiro.

Eventos suspensos no DF

Na última semana, o GDF publicou uma portaria que suspende a realização de eventos com aglomeração de aves por 90 dias para prevenir a entrada e disseminação da gripe aviária no DF.

Segundo a Secretaria de Agricultura, a medida foi adotada para preservar o status sanitário do DF como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade).

“O objetivo do Governo do Distrito Federal é proteger a produção avícola do DF, garantindo segurança sanitária e econômica para o setor”, afirmou o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp