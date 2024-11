‘Há risco de vir uma nova onda autoritária e nós precisamos resistir’, diz Barroso Presidente do STF informou que uma de suas preocupações é com nova ordem internacional com risco ao multilateralismo

Brasília|Do R7, em Brasília 13/11/2024 - 17h34 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share