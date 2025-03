Tarifas dos EUA de 25% sobre aço e alumínio do Brasil entram em vigor nesta quarta-feira Confirmação foi feita pelo porta-voz da Casa Branca Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 11/03/2025 - 19h16 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil é um dos países que vai ser atingido com a medida de Trump Official White House Photography - 4.3.2025

A Casa Branca afirmou que as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados entrarão em vigor no Canadá e em outros países nesta quarta-feira (12), mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses esta tarde. O Brasil é um dos países que vai ser atingido com a medida.

“De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março”, disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como a medida afeta o Brasil?

A taxação de 25% sobre importações de aço e alumínio pode gerar dificuldades para o setor siderúrgico brasileiro, já que o Brasil “não tem outro parceiro para vender” os metais – países da Europa enfrentam recessão, e a China, que tem uma grande produção de aço, exporta apenas minério de ferro do país. A avaliação é do professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense Viterio Brustolin.

Os EUA são o principal mercado para o aço semifaturado brasileiro. Em 2023, foram exportados US$ 2,8 bilhões (R$ 16,29 bilhões, na cotação atual) em aço e US$ 900 milhões (R$ 5,24 bilhões, na cotação atual) em alumínio para o país.

‌



Atualmente, os EUA produzem cerca de 90 milhões de toneladas de aço por ano, e o consumo interno varia entre 90 a 200 milhões de toneladas. Já no setor de alumínio, a produção é de 3,5 milhões de toneladas anuais, o que torna o país dependente da importação.

“A expectativa é de que os Estados Unidos precisarão importar alguma quantidade ainda de aço e de alumínio porque, para a indústria siderúrgica fornecer o que eles precisam, seria necessário de três a sete anos”, pontuou Brustolin, em entrevista à RECORD News.